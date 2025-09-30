Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСвіт

"Грузинська мрія" відмовилася привітати партію Санду з перемогою на виборах у Молдові

Причина виявилася дивною.

"Грузинська мрія" відмовилася привітати партію Санду з перемогою на виборах у Молдові
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе
Фото: EPA/UPG

Влада Грузії не надсилала привітань проєвропейській партії "Дія і солідарність" президентки Молдови Маї Санду у зв'язку з перемогою на парламентських виборах.

Як пише "Ехо Кавказу", прем'єра Грузії Іраклія Кобахідзе запитали, чи має намір його політична сила вітати молдовських колег. Голова уряду заявив, що таких планів не має і озвучив несподівану причину.

Виявилося, що "Грузинську мрію" бентежить збереження Молдовою членства у СНД. Мовляв, коли країна залишить організацію, тоді може йтися про привітання.

  • Сама Грузія вийшла зі складу СНД після російської агресії 2008 року за президенства Михеїла Саакашвілі
  • На відміну від Молдови, Грузія загальмувала у процесі євроінтеграції і зараз не веде перемовин щодо приєднання до ЄС.
﻿
