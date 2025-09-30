"Грузинська мрія" відмовилася привітати партію Санду з перемогою на виборах у Молдові

Влада Грузії не надсилала привітань проєвропейській партії "Дія і солідарність" президентки Молдови Маї Санду у зв'язку з перемогою на парламентських виборах.

Як пише "Ехо Кавказу", прем'єра Грузії Іраклія Кобахідзе запитали, чи має намір його політична сила вітати молдовських колег. Голова уряду заявив, що таких планів не має і озвучив несподівану причину.

Виявилося, що "Грузинську мрію" бентежить збереження Молдовою членства у СНД. Мовляв, коли країна залишить організацію, тоді може йтися про привітання.