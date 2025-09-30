Трамп дає ХАМАС 3-4 дні на припинення вогню

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, скільки часу ХАМАС має, аби прийняти рішення щодо припинення вогню.

Про це повідомляє DW.

"Ми дамо близько трьох-чотирьох днів", - сказав Трамп, і додав: “ми просто чекаємо на ХАМАС, і ХАМАС або зробить це, або ні. І якщо ні, то це буде дуже сумний кінець”.

В свою чергу Катар заявив, що проведе переговори з перемовниками від ХАМАСу, а також представниками Туреччини після того, як бойовики розглянуть пропозицію Трампа.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з премʼєром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу оголосив план припинення вогню у Смузі Гази.

Перед тим президент Палестини Махмуд Аббас запевнив, що ХАМАС не матиме жодної ролі в управлінні Палестиною, і він, як і інші угруповання, повинен передати свою зброю Палестинській національній адміністрації.

Втім, ХАМАС відхилив зауваження Аббаса, і назвав їх порушенням невід'ємного права палестинського народу вирішувати свою долю та обирати, хто ним керуватиме. Також ХАМАС засудив заклик Аббаса здати зброю.

Європейська комісія пропонує призупинити певні положення Угоди про асоціацію Ізраїль-ЄС у сфері торгівлі та запровадити санкції проти ХАМАС та інших.

Генеральна Асамблея ООН проголосувала за підтримку уряду Палестини, вільного від ХАМАС.