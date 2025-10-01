Пентагон виділяє 179 мільйона доларів на потреби США та України

Угода стосується постачання деталей літальних апаратів для потреб США та України.

Міністерство війни США підписало контракт із компанією Intuitive Research and Technology Corp. на суму понад 179 мільйонів доларів для постачання деталей до літальних апаратів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону.

Згідно з угодою, американська інженерно-аналітична компанія, що спеціалізується на аерокосмічних технологіях, забезпечуватиме постачання компонентів для армії США, низки федеральних цивільних відомств, а також для України.

Контракт укладено за схемою cost-plus-fixed-fee ("витрати плюс фіксована винагорода") на загальну суму 179 460 689 доларів. Завершення дії угоди заплановане на 31 серпня 2028 року.

Фінансування операцій та обслуговування продажів військової техніки за кордоном здійснюватиметься у 2024–2025 фінансових роках.