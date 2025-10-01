Уперше американська адміністрація говорить про перемогу України, — експосол США Вільям Тейлор

Віцепрезидент з питань стратегічної стабільності та безпеки Інституту миру США та експосол США в Україні Вільям Тейлор у розмові із Independence Avenue Media прокоментував нещодавній допис президента США Дональда Трампа, у якому йшлося про серйозні економічні проблеми Росії та можливість перемоги України.

"Це дуже цікаво. Я цілком погоджуюсь. Я не бачив нічого подібного від жодної адміністрації — ні від попередньої, ні від нинішньої. Щоб мова йшла про перемогу України, про повернення всіх територій — аж до кордонів 1991 року. Це справді нове явище", — наголошує Тейлор.

За його словами, ймовірно, поштовхом до такої заяви стало вдале спілкування Дональда Трампа з президентом Володимиром Зеленським. "Мабуть, це була цікава розмова. Можливо, її ще підкріпили брифінги, які Трамп отримав до чи після зустрічі. Але він виглядав доволі впевненим у тому, що російська економіка занепадає", — зазначає дипломат.

Тейлор підкреслює, що цьому активно сприяють дії України: удари по російських нафтопереробних заводах, які вивели з ладу п’яту частину їхніх потужностей, дефіцит пального, падіння експортних доходів.

"Українці роблять свою справу досить успішно, а росіяни відверто слабшають. Не випадково заява Трампа роздратувала Москву: Дмитро Медведєв знову виступив із черговим випадом, що лише демонструє — росіяни почули це і їм це зовсім не сподобалося. А це добре", — підсумував Тейлор.