У США співробітників Пентагону вибірково перевірятимуть на поліграфі, - The Washington Post

Вони також мають підписати угоду про нерозголошення.

Пентагон планує запровадити суворі угоди про нерозголошення та вибіркове тестування на поліграфі для десятків людей у своїй штаб-квартирі, включаючи багатьох високопосадовців.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на свої джерела.

Згідно з проєктом меморандуму заступника міністра оборони Стіва Файнберга, усі військовослужбовці, цивільні працівники та підрядники - понад 5000 осіб - мають підписати угоду про нерозголошення, яка "забороняє розкриття непублічної інформації без дозволу або поза визначеною процедурою".

Файнберг також пропонує створити програму випадкових перевірок на поліграфі для цих посадовців.

"У документах не вказано, хто саме має підписувати угоди і проходити поліграф, що означає, що нововведення можуть стосуватися від чотиризіркових генералів до адміністративних асистентів", - пише видання.