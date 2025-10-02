Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
"Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство", – хірургиня Анастасія Пристая
У США співробітників Пентагону вибірково перевірятимуть на поліграфі, - The Washington Post

Вони також мають підписати угоду про нерозголошення. 

У США співробітників Пентагону вибірково перевірятимуть на поліграфі, - The Washington Post
Пентагон
Фото: David B. Gleason / Wikipedia

Пентагон планує запровадити суворі угоди про нерозголошення та вибіркове тестування на поліграфі для десятків людей у своїй штаб-квартирі, включаючи багатьох високопосадовців.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на свої джерела. 

Згідно з проєктом меморандуму заступника міністра оборони Стіва Файнберга, усі військовослужбовці, цивільні працівники та підрядники - понад 5000 осіб - мають підписати угоду про нерозголошення, яка "забороняє розкриття непублічної інформації без дозволу або поза визначеною процедурою".

Файнберг також пропонує створити програму випадкових перевірок на поліграфі для цих посадовців.

"У документах не вказано, хто саме має підписувати угоди і проходити поліграф, що означає, що нововведення можуть стосуватися від чотиризіркових генералів до адміністративних асистентів", - пише видання. 
