FT: ЄС планує передати банку Raiffeisen активи, пов’язані з Дерипаскою

У проєкті нових санкцій ЄС щодо Росії міститься положення про розмороження акцій австрійської будівельної компанії Strabag на суму близько €2 млрд, яка раніше частково належала Дерипасці.

Європейський Союз готується зняти санкції з активів, пов’язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою, щоб компенсувати збитки австрійському Raiffeisen Bank International, які той був змушений сплатити в Росії.

Як пише Financial Times, про це повідомили європейські чиновники.

За їхніми словами, у проєкті нових санкцій ЄС щодо Росії міститься положення про розмороження акцій австрійської будівельної компанії Strabag на суму близько €2 млрд, яка раніше частково належала Дерипасці.

Ці активи мають перейти до Raiffeisen як компенсація за штраф у €2 млрд, накладений на банк російським судом на користь бізнесу, пов’язаного з Дерипаскою.

Санкції спершу були накладені через звинувачення Дерипаски у тому, що він надавав матеріальну підтримку військово-промисловому комплексу Росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

Втім, деякі європейські чиновники остерігаються, що цей крок може легітимізувати спроби олігархів обходити санкції ЄС проти Росії та водночас посилити російські суди, які у відповідь на санкції ухвалюють рішення про конфіскацію західних активів.

За словами п’ятьох співрозмовників, на зустрічі послів країн-членів ЄС у п’ятницю, де обговорюватимуть новий санкційний пакет, кілька держав планують виступити проти ініціативи, яку вперше запропонувала Австрія.

Raiffeisen залишається західним банком із найбільшою присутністю в Росії після повномасштабного вторгнення у 2022 році. Проте регулятори та іноземні уряди чинять на нього тиск, вимагаючи залишити російський ринок, як це зробили інші західні компанії.

RBI намагається згорнути операції в Росії, але російські регулятори не хочуть цього допустити, оскільки банк є одним із небагатьох каналів доступу країни до міжнародної системи платежів Swift.

Опоненти такого рішення вважають, що це легітимізує практику конфіскації російськими судами санкційних активів і може підштовхнути інших олігархів використовувати той самий механізм. Один із співрозмовників видання додав, що це фактично означатиме "оплату ризиків Raiffeisen", який вирішив залишитися в Росії.

Прихильники кроку стверджують, що він не дозволить підсанкційним структурам отримати подвійний прибуток – і через компенсацію, присуджену судом, і після можливого зняття санкцій.