«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
ГоловнаСвіт

Санае Такаїті стане першою жінкою-прем’єр-міністром Японії

Вона перемогла у другому турі голосування від партії. 

Санае Такаїті стане першою жінкою-прем’єр-міністром Японії
Новообрана лідерка Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Санае Такаїті
Фото: EPA/UPG

Правляча консервативна партія Японії обрала Санае Такаїті новою лідеркою, що відкриває 64-річній політикині шлях до того, щоб стати стати першою жінкою-прем’єр-міністром країни.

Про це пишуть ВВС та  Financial Times.

Вона перемогла у другому турі голосування від партії, випередивши свого найближчого суперника Шінджіро Коїдзумі.

Втрата її партією більшості в обох палатах парламенту за часів Ішіби означає, що Такаіті буде змушеною звернутися за підтримкою до однієї або кількох опозиційних партій, щоб бути затвердженою на посаді прем'єр-міністра на голосуванні, запланованому на 15 жовтня.

Такаїті належить до найбільш консервативного крила партії. Їй доведеться подолати багато викликів, зокрема об’єднати ослаблену правлячу силу після кількох бурхливих років, позначених скандалами та внутрішніми конфліктами.

Їй також доведеться мати справу з млявою економікою та японськими домогосподарствами, які потерпають від невпинної інфляції та стагнації зарплат.

У разі затвердження парламентом, вона також повинна буде розвивати непрості відносини зі Штатами та виконати угоду про тарифи з адміністрацією Трампа, яку уклали попередники.

Минулого місяця прем’єр-міністр Сігеру Ісіба, який очолював уряд трохи більше року, оголосив про відставку після серії виборчих поразок, унаслідок яких правляча коаліція Ліберально-демократичної партії (ЛДП) втратила більшість у двох палатах парламенту.

Такаїті – переконана консерваторка, яка давно виступає проти законодавства, що дозволяє жінкам зберігати своє дівоче прізвище після шлюбу, вважаючи це несумісним із традицією. Вона також проти одностатевих шлюбів.

Учениця покійного колишнього прем’єра Сіндзо Абе, Такаїті пообіцяла відродити його економічне бачення, відоме як "абеноміка" – політику, що передбачає значні державні витрати та дешеві кредити.

Ветеранка ЛДП дотримується жорсткої лінії у сфері безпеки та прагне переглянути пацифістську конституцію Японії.

Вона також регулярно відвідує суперечливе святилище Ясукуні, де вшановані загиблі японські військові, зокрема й деякі засуджені військові злочинці.

Ймовірно, її затвердить парламент, хоча не автоматично, як це було з її попередниками, адже правляча партія нині перебуває у значно слабшій позиції після втрати більшості в обох палатах.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies