Санае Такаїті стане першою жінкою-прем’єр-міністром Японії

Вона перемогла у другому турі голосування від партії.

Правляча консервативна партія Японії обрала Санае Такаїті новою лідеркою, що відкриває 64-річній політикині шлях до того, щоб стати стати першою жінкою-прем’єр-міністром країни.

Про це пишуть ВВС та Financial Times.

Вона перемогла у другому турі голосування від партії, випередивши свого найближчого суперника Шінджіро Коїдзумі.

Втрата її партією більшості в обох палатах парламенту за часів Ішіби означає, що Такаіті буде змушеною звернутися за підтримкою до однієї або кількох опозиційних партій, щоб бути затвердженою на посаді прем'єр-міністра на голосуванні, запланованому на 15 жовтня.

Такаїті належить до найбільш консервативного крила партії. Їй доведеться подолати багато викликів, зокрема об’єднати ослаблену правлячу силу після кількох бурхливих років, позначених скандалами та внутрішніми конфліктами.

Їй також доведеться мати справу з млявою економікою та японськими домогосподарствами, які потерпають від невпинної інфляції та стагнації зарплат.

У разі затвердження парламентом, вона також повинна буде розвивати непрості відносини зі Штатами та виконати угоду про тарифи з адміністрацією Трампа, яку уклали попередники.

Минулого місяця прем’єр-міністр Сігеру Ісіба, який очолював уряд трохи більше року, оголосив про відставку після серії виборчих поразок, унаслідок яких правляча коаліція Ліберально-демократичної партії (ЛДП) втратила більшість у двох палатах парламенту.

Такаїті – переконана консерваторка, яка давно виступає проти законодавства, що дозволяє жінкам зберігати своє дівоче прізвище після шлюбу, вважаючи це несумісним із традицією. Вона також проти одностатевих шлюбів.

Учениця покійного колишнього прем’єра Сіндзо Абе, Такаїті пообіцяла відродити його економічне бачення, відоме як "абеноміка" – політику, що передбачає значні державні витрати та дешеві кредити.

Ветеранка ЛДП дотримується жорсткої лінії у сфері безпеки та прагне переглянути пацифістську конституцію Японії.

Вона також регулярно відвідує суперечливе святилище Ясукуні, де вшановані загиблі японські військові, зокрема й деякі засуджені військові злочинці.

Ймовірно, її затвердить парламент, хоча не автоматично, як це було з її попередниками, адже правляча партія нині перебуває у значно слабшій позиції після втрати більшості в обох палатах.