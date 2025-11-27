СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Японія спростовує, що Трамп просив прем’єрку Такаїчі не провокувати Китай

Газета Wall Street Journal написала, що президент США порадив японській прем'єр-міністерці тижня не провокувати Пекін щодо питання суверенітету Тайваню. 

Президент США Дональд Трамп і японська прем'єрка Санає Такаїчі

Уряд Японії відкидає заяву про те, що президент США Дональд Трамп радив прем'єр-міністерці Санає Такаїчі не провокувати Китай через Тайвань, повідомляє Bloomberg.

Газета Wall Street Journal з посиланням на джерело написала, що Трамп порадив Такаїчі під час їхньої розмови цього тижня не провокувати Пекін щодо питання суверенітету Тайваню. Порада нібито була м’якою, і президент не тиснув на Такаїчі.

“У статті, про яку ви згадали, йдеться, що президент Трамп радив не провокувати китайський уряд щодо питань суверенітету Тайваню, але такого факту немає”, – сказав головний секретар кабінету міністрів Японії Мінору Кіхара на пресконференції сьогодні.

Лише через кілька тижнів після вступу на посаду Такаїчі стикається з потрійним викликом: зберегти підтримку суспільства, знизити напруженість та зміцнювати союз Токіо з Вашингтоном, який нещодавно уклав торговельне перемир'я з Пекіном.Такаїчі не відмовилася від своїх ремарок, зроблених 7 листопада, які пов'язали безпеку Японії з непередбаченою ситуацією на Тайвані – це вперше чинний прем’єр-міністр зробив таку заяву. Тоді вона заявила, що напад на Тайвань можна вважати “ситуацією, що загрожує виживанню Японії”.

Така класифікація є важливою, оскільки вона надасть Японії юридичне виправдання для розгортання своїх військових для захисту дружніх країн, як от США – її найважливішого безпекового союзника. Але нинішня суперечка може ускладнити зусилля США щодо підтримки торговельного перемир'я з Пекіном.

У середу Такаїчі заявила, що не має наміру вдаватися до конкретних заяв щодо Тайваню, і повторила позицію уряду щодо реагування на регіональні непередбачені ситуації: Японія прийматиме рішення з урахуванням усієї відповідної інформації у кожному конкретному випадку. Китай і далі вимагає, аби Такаїчі відмовилася від своїх початкових ремарок щодо Тайваню.
