Кількість загиблих у найсмертоноснішій пожежі в Гонконзі зросла до 128 осіб, повідомляє France 24.

Вогонь рятувальники гасили 40 годин. Як повідомили у Службі безпеки міста, близько 200 людей досі вважаються зниклими безвісти. 79 отримали поранення, серед них 12 пожежників.

“У середу вдень вогонь стрімко пройшов крізь житловий комплекс Wang Fuk Court у районі Тай По, охопивши вісім висоток і перетворивши щільно забудовану територію на палаючу масу”, – зазначає видання.

Пожежу було “переважно ліквідовано” о 10:18 у п’ятницю (02:18 GMT), повідомила служба порятунку, оголосивши про завершення операції.

Влада з’ясовує, що саме стало причиною займання, зокрема перевіряє бамбукові риштування та пластикову сітку, якими комплекс обтягнули у межах масштабної реконструкції.

За словами свідків, у обвуглених багатоквартирних будинках робітники шукали тих, хто вижив, та витягували тіла в чорних мішках.