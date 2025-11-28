У Білорусі до 13 років ув'язнення засудили колишнього бійця полку Калиновського Василя Веремейчика, який воював на стороні України.
Про це повідомляє Белсат.
"Колишньому калиновцю Василеві Веремейчику присудили у Білорусі 13 років за ґратами", — повідомляє ЗМІ.
- Рік тому В'єтнам видав Білорусі колишнього бійця полку Каліновського Василя Веремейчика.
- Бійцям полку Каліновського у Білорусі загрожує покарання аж до страти. У вересні 2024 року Верховний суд Білорусі визнав полк Каліновського "терористичною організацією".