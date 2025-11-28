У Білорусі до 13 років ув'язнення засудили колишнього бійця полку Калиновського Василя Веремейчика, який воював на стороні України.

Про це повідомляє Белсат.

"Колишньому калиновцю Василеві Веремейчику присудили у Білорусі 13 років за ґратами", — повідомляє ЗМІ.

Рік тому В'єтнам видав Білорусі колишнього бійця полку Каліновського Василя Веремейчика.