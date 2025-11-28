На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ГоловнаСвіт

У Білорусі до 13 років ув'язнення засудили військового, який воював на боці України

Василь Веремейчик воював у складі полку Калиновського.

У Білорусі до 13 років ув'язнення засудили військового, який воював на боці України
Василь Веремейчик
Фото: "Настоящее время"

У Білорусі до 13 років ув'язнення засудили колишнього бійця полку Калиновського Василя Веремейчика, який воював на стороні України.

Про це повідомляє Белсат.

"Колишньому калиновцю Василеві Веремейчику присудили у Білорусі 13 років за ґратами", — повідомляє ЗМІ.

  • Бійцям полку Каліновського у Білорусі загрожує покарання аж до страти. У вересні 2024 року Верховний суд Білорусі визнав полк Каліновського "терористичною організацією".
