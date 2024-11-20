ЗМІ: В'єтнам видав Білорусі колишнього бійця полку Каліновського Василя Веремейчика

В'єтнам видав Білорусі колишнього бійця полку Каліновського Василя Веремейчика (позивний "Пацук").
Про це повідомляє “Настоящее время”.
“Білоруський державний телеканал ОНТ у пропагандистському фільмі показав, як Веремейчика виводять із літака. Начальник слідчого управління КДБ Білорусі Костянтин Бичек стверджує, що його доставили до Мінська "в рамках міждержавної співпраці на запит КДБ" і як розшукуваного у кримінальній справі”, - йдеться у повідомленні.
За даними російського видання "Медіазона", 34-річний боєць був затриманий у В'єтнамі не на запит Білорусі, а за п'яну бійку. Веремейчика затримали 13 листопада, а 14 листопада його доставили до Білорусі.
Стверджується, що операцію організував білоруський КДБ, використавши бійку як формальну причину затримання.
Веремейчик закінчив Військову академію Білорусі та служив у білоруській армії. В 2020 році він брав участь у протестах, згодом переїхав до України.
Після початку повномасштабного вторгнення він приєднався до полку Калиновського, де був заступником командира батальйону "Волат". У 2024 році він був обраний до Координаційної ради білоруської опозиції від "Блоку Прокоп'єва-Єгорова" і став співзасновником Асоціації білоруських добровольців.
Зазначається, що бійцям полку Каліновського у Білорусі загрожує покарання аж до страти. У вересні 2024 року Верховний суд Білорусі визнав полк Каліновського "терористичною організацією".
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- Справа Крігера нібито стосувалась білоруського батальйону Кастуся Калиновського.
- В липні Ріка Крігера помилували, а 1 серпня звільнили у межах масштабного обміну між Росією і низкою країн Заходу.
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