Франція і Британія почали розслідувати можливу корупцію у концерні Thales, який має угоди з українським ОПК

Обшуки в офісах компаніхї провели у червні.

Влада Британії і Франції спільно розслідують справу французького гіганта оборонної промисловості Thales через підозру у корупції, пише «Європейська правда» з посиланням на АР.

Цьогоріч у червні поліція Франції, Нідерландів та Іспанії провела обшуки в офісах Thales. Йшлося про можливий продаж озброєнь за кордон.

Управління по боротьбі з серйозними шахрайствами Великобританії сподівається, що спільне розслідування з французькими колегами ще більше зміцнить їхню співпрацю у боротьбі з міжнародною корупцією.

«Ми разом будемо ретельно досліджувати всі можливі шляхи розслідування цих серйозних звинувачень», – сказав очільник британського відомства.