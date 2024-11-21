Франція і Британія почали розслідувати можливу корупцію у концерні Thales, який має угоди з українським ОПК

Влада Британії і Франції спільно розслідують справу французького гіганта оборонної промисловості Thales через підозру у корупції, пише «Європейська правда» з посиланням на АР.
Цьогоріч у червні поліція Франції, Нідерландів та Іспанії провела обшуки в офісах Thales. Йшлося про можливий продаж озброєнь за кордон.
Управління по боротьбі з серйозними шахрайствами Великобританії сподівається, що спільне розслідування з французькими колегами ще більше зміцнить їхню співпрацю у боротьбі з міжнародною корупцією.
«Ми разом будемо ретельно досліджувати всі можливі шляхи розслідування цих серйозних звинувачень», – сказав очільник британського відомства.
- У червні цього року стало відомо, що Thales планує відкрити спільне з українською оборонною промисловістю виробництво для зміцнення місцевого оборонного потенціалу. Йшлося про підписання трьох угод.
- Цього місяця бельгійська компанія Thales Belgium підписала Меморандум про співпрацю з українським оборонним підприємством про спільне виробництво ракет для протидії ворожим БпЛА.
- Концерн працював раніше у Росії, але після повномасштабного вторгнення оголосив про свій вихід з РФ.
- Щоправда, торік у жовтні в українських ЗМІ з’явився репортаж про захоплення Збройними силами російського танка Т-72Б3, у якому всередині помітили електронний блок відеошукача з логотипом французької компанії Thales.
- Це був не перший випадок, коли продукцію компанії використовували окупанти. Так, у березні 2022 року, коли війська РФ були виведені з Бучі, на борту російських танків виявили тепловізійні камери Catherine – один із флагманських продуктів Thales.