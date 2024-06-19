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Французька збройова компанія планує відкрити спільне підприємство з українською оборонною промисловістю

Французька збройова компанія Thales підписала три угоди з українською оборонною промисловістю для зміцнення місцевого оборонного потенціалу.

Французька збройова компанія планує відкрити спільне підприємство з українською оборонною промисловістю
Фото: wikipedia.org

Французька збройова компанія Thales планує відкрити спільне з з українською оборонною промисловістю виробництво для зміцнення місцевого оборонного потенціалу. Відомо про підписання трьох угод.

Про це ідеться на сайті французької компанії.

"Компанія Thales підписує три угоди з українською оборонною промисловістю для посилення підтримки ЗСУ на фронті та місцевого оборонного потенціалу", —  ідеться у повідомленні.

Перша угода стосується спільного підприємства в Україні, яке буде залучене до виробництва засобів радіоелектронної боротьби, обладнання тактичного зв'язку, систем та радарів протиповітряної оборони.

Друга угода спрямована на розвиток локальних можливостей технічного обслуговування в Україні, що дозволить скоротити цикли ремонту та технічного обслуговування та забезпечити найкращу експлуатаційну готовність.

У третій, окремій  угоді, підписаній з українською компанією FRDM, яка спеціалізується на безпілотниках, Thales має намір спільно розробити й виготовити безпілотний літальний апарат, здатний перевозити боєприпаси та стріляти ними.

"Thales є давнім партнером українських збройних сил у виробництві радіоелектронної боротьби. У короткостроковій перспективі ці угоди ще більше зміцнюють підтримку Thales щодо забезпечення готовності ЗСУ і націлені зміцнити місцеву оборонну промисловість країни", — зазначив Паскаль Сурісс, старший виконавчий віце-президент з міжнародного розвитку компанії.

  • Франко-німецька збройова група KNDS, яка виробляє САУ Caesar, оголосила про створення дочірньої компанії в Україні.
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