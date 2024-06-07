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Виробник САУ Caesar створив дочірню компанію в Україні

Військову техніку і боєприпаси будуть виробляти на українській території.

Виробник САУ Caesar створив дочірню компанію в Україні
САУ CAESAR
Фото: Угруповання Об'єднаних сил

Франко-німецька збройова група KNDS, яка виробляє САУ Caesar, оголосила про створення дочірньої компанії в Україні, пише BFM TV.

Оформлення домовленостей завершили у присутності Володимира Зеленського, який перебуває у Франції з візитом. Дві декларації про наміри (одна - про створення сервісного центру Caesar, інша - про 3D-друк запасних частин) підписали представники KNDS France і української компанії ENMEK. Також підписали контракт на перенесення ліцензійного виробництва 155-мм снарядів на українську територію

Про те, що підприємство вироблятиме військову техніку і боєприпаси на українській території ще у березні повідомляли міністри оборони Франції та Німеччини.

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