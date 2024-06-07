Зеленський і Байден почали переговори в Парижі. Президент США перепросив за затримку з допомогою і оголосив новий пакет

Президент України Володимир Зеленський розпочав у Парижі перемовини з американським колегою Джо Байденом, пишуть Укрінформ та кореспондентка CNN.

Судячи з фото, на них також присутні американський міністр оборони Ллойд Остін та державний секретар Ентоні Блінкен. Американський президент оголосив новий пакет допомоги на $225 млн.

"Я вже оголошував про шість пакетів значного фінансування. Сьогодні я виділяю додатковий пакет. $225 мільйонів на відновлення електромереж, Ми ніколи не залишимо вас", – підкреслив Байден.

На зустрічі Байден вибачився за затримку з американською допомогою, пише CNN.

"Ви знаєте, ви не схилилися, ви взагалі не поступилися, ви продовжуєте боротися у спосіб, який просто дивовижний, просто чудовий – і ми не збираємося вас кидати", – сказав Байден.

Раніше в медіа писали, що до нового пакету допомоги можуть увійти боєприпаси до HIMARS, здатні досягати цілей у Росії. За даними AP, також США нададуть у межах пакета ракети для систем протиповітряної оборони HAWK, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin і AT-4, 155-мм гаубиці, бронетехніку, трейлери, патрульні катери, матеріали для підриву та широкий спектр запчастин.