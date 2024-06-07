Зеленський і Байден почали переговори в Парижі. Президент США перепросив за затримку з допомогою і оголосив новий пакет

Президент України Володимир Зеленський розпочав у Парижі перемовини з американським колегою Джо Байденом, пишуть Укрінформ та кореспондентка CNN.
Судячи з фото, на них також присутні американський міністр оборони Ллойд Остін та державний секретар Ентоні Блінкен. Американський президент оголосив новий пакет допомоги на $225 млн.
"Я вже оголошував про шість пакетів значного фінансування. Сьогодні я виділяю додатковий пакет. $225 мільйонів на відновлення електромереж, Ми ніколи не залишимо вас", – підкреслив Байден.
На зустрічі Байден вибачився за затримку з американською допомогою, пише CNN.
"Ви знаєте, ви не схилилися, ви взагалі не поступилися, ви продовжуєте боротися у спосіб, який просто дивовижний, просто чудовий – і ми не збираємося вас кидати", – сказав Байден.
Раніше в медіа писали, що до нового пакету допомоги можуть увійти боєприпаси до HIMARS, здатні досягати цілей у Росії. За даними AP, також США нададуть у межах пакета ракети для систем протиповітряної оборони HAWK, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin і AT-4, 155-мм гаубиці, бронетехніку, трейлери, патрульні катери, матеріали для підриву та широкий спектр запчастин.
- Зустріч у Парижі відбулася на полях присвячених дню висадки в Нормандії заходів. Володимир Зеленський прибув до Парижа учора, де провів зустрічі з лідерами інших країн.
- Двосторонні переговори між українським та американським президентами були заплановані заздалегідь і, за даними медіа, будуть не єдиними цього місяця: Зеленський і Байден можуть зустрітися і в Італії на саміті G7. Очікується, що там вони підпишуть безпекову угоду.
- А от на Глобальний саміт миру Джо Байден не поїде – Штати будуть представлені віцепрезиденткою. Раніше журналісти повідомляли, що на дати саміту про мир в Україні в Байдена запланований захід для збору коштів на свою передвиборчу кампанію.