У Румунії через вибух у гіпермаркеті постраждало щонайменше 13 осіб

Сьогодні, 7 червня, близько 10:30 у гіпермаркеті, що в румунському Ботошані, стався сильний вибух. Щонайменше 13 людей отримали поранення, четверо перебувають у важкому стані.
Про це пише Romania Journal.
В Управлінні з питань надзвичайних ситуацій зазначають, що один із постраждалих у важкому стані.
110 людей, клієнтів і співробітників, які перебували у магазині, евакуювалися самостійно.
Як йдеться у повідомленні, на момент вибуху у магазині проводилися роботи у системі газопостачання. Прроте наразі влада з'ясовує обставини, за яких ці роботи могли бути пов'язані з вибухом.
Наразі тривають пошукові роботи.