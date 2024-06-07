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У Румунії через вибух у гіпермаркеті постраждало щонайменше 13 осіб

На момент вибуху у магазині перебуло біля 100 осіб.

У Румунії через вибух у гіпермаркеті постраждало щонайменше 13 осіб
Вибух у румунському гіпермаркеті
Фото: Romania Journal

Сьогодні, 7 червня, близько 10:30 у гіпермаркеті, що в румунському Ботошані, стався сильний вибух. Щонайменше 13 людей отримали поранення, четверо перебувають у важкому стані.

Про це пише Romania Journal.

В Управлінні з питань надзвичайних ситуацій зазначають, що один із постраждалих у важкому стані.

110 людей, клієнтів і співробітників, які перебували у магазині, евакуювалися самостійно.

Як йдеться у повідомленні, на момент вибуху у магазині проводилися роботи у системі газопостачання. Прроте наразі влада з'ясовує обставини, за яких ці роботи могли бути пов'язані з вибухом. 

Наразі тривають пошукові роботи.

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