Politico: ​Байден не підтримав Макрона щодо відправки інструкторів НАТО в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон під час нещодавньої телефонної розмови із Джо Байденом запропонував відправити в Україну військових інструкторів НАТО.

Як пише Politico, очільник Штатів відмовився від такої ідеї, аргументуючи потенційними наслідками відправки військ з будь-якої країни НАТО туди, де вони можуть опинитися на лінії вогню та призвести до ескалації конфлікту.

"Дзвінок завершився без вирішення питання", – додали у виданні.

Крім того, Байден і Макрон не можуть дійти згоди в кількох важливих питаннях. Зокрема, "закликав до варіантів політики в Україні, які змушують адміністрацію Байдена нервувати".