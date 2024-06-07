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Politico: ​Байден не підтримав Макрона щодо відправки інструкторів НАТО в Україну

Байден побоюєтьсяч ескалації конфлікту. 

Politico: ​Байден не підтримав Макрона щодо відправки інструкторів НАТО в Україну
Еммануель Макрон і Джо Байден
Фото: ЕРА/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон під час нещодавньої телефонної розмови із Джо Байденом запропонував відправити в Україну військових інструкторів НАТО.

Як пише Politico, очільник Штатів відмовився від такої ідеї, аргументуючи потенційними наслідками відправки військ з будь-якої країни НАТО туди, де вони можуть опинитися на лінії вогню та призвести до ескалації конфлікту.

"Дзвінок завершився без вирішення питання", – додали у виданні. 

Крім того, Байден і Макрон не можуть дійти згоди в кількох важливих питаннях. Зокрема, "закликав до варіантів політики в Україні, які змушують адміністрацію Байдена нервувати".

  • Сьогодні, 7 червня, під час зустрічі у Парижі із Володимиром Зеленським президент США Джо Байден може оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів доларів.
  • Крім того, за словами Байдена, США, НАТО і союзники не відступляться від підтримки України.
  • У травні The New York Times писало про те, що деякі члени НАТО непублічно обговорюють можливість відправлення військових інструкторів або підрядників на територію України. Вони можуть навчати українських військових та допомогати з ремонтом техніки. Втім, США стримуються від такого кроку, оскільки напад на інструкторів країн НАТО в Україні може означати потенційну реалізацію статті НАТО про колективну оборону. Також це потребуватиме використання додаткових систем ППО для захисту інструкторів.
  • В той же час НАТО розробляє "сухопутні коридори", щоб перекидати війська у разі війни із РФ.
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