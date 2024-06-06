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Президент США: Україна не може бити американською зброєю по території Росії

"Ми не санкціонуємо удари по Москві та Кремлю", - сказав Байден.

Президент США: Україна не може бити американською зброєю по території Росії
Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не давав Україні дозволу використовувати американську зброю для ударів України вглиб російської території.

Про це Байден сказав в інтерв'ю ABC News, перебуваючи у Франції.

Американський президент не відповів прямо, чи використовував уже Київ зброю від США для атак по РФ. При цьому Байден сказав, що наша держава може завдавати удари поблизу кордону у відповідь на російські обстріли конкретних цілей.

"Ми не санкціонуємо удари на 200 миль углиб Росії і не санкціонуємо удари по Москві та Кремлю", - наголосив президент США.

Баден додав, що російський диктатор Володимир Путін "турбує" його уже 40 років і назвав його "непорядною людиною". 

"Він диктатор, і він щосили намагається утримати свою країну разом, продовжуючи при цьому наступ. Ми не говоримо про те, щоб дати їм (Україні - Ред.) зброю, щоб завдати удару по Москві, завдати удару по Кремлю, а завдати удару прямо за кордоном, де вони зазнають серйозного обстрілу зі звичайних видів озброєнь, яку росіяни використали, щоб проникнути в Україну та вбивати українців", - підкреслив американський президент.

  • Нещодавно видання Politico повідомило, що Джо Байден таємно дав Україні дозвіл на удари по території Росії американською зброєю. Йдеться про удари по території РФ лише на кордоні з Харківською областю.
  • Опісля речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров підтвердив виданню The Guardian інформацію про такий дозвіл.
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