Президент США: Україна не може бити американською зброєю по території Росії

"Ми не санкціонуємо удари по Москві та Кремлю", - сказав Байден.

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не давав Україні дозволу використовувати американську зброю для ударів України вглиб російської території.

Про це Байден сказав в інтерв'ю ABC News, перебуваючи у Франції.

Американський президент не відповів прямо, чи використовував уже Київ зброю від США для атак по РФ. При цьому Байден сказав, що наша держава може завдавати удари поблизу кордону у відповідь на російські обстріли конкретних цілей.

"Ми не санкціонуємо удари на 200 миль углиб Росії і не санкціонуємо удари по Москві та Кремлю", - наголосив президент США.

Баден додав, що російський диктатор Володимир Путін "турбує" його уже 40 років і назвав його "непорядною людиною".

"Він диктатор, і він щосили намагається утримати свою країну разом, продовжуючи при цьому наступ. Ми не говоримо про те, щоб дати їм (Україні - Ред.) зброю, щоб завдати удару по Москві, завдати удару по Кремлю, а завдати удару прямо за кордоном, де вони зазнають серйозного обстрілу зі звичайних видів озброєнь, яку росіяни використали, щоб проникнути в Україну та вбивати українців", - підкреслив американський президент.