Байден заявив, що США, НАТО і союзники не відступляться від підтримки України

Президент США Джо Байден заявив, що його держава, а також НАТО і союзники не відступляться від підтримки України, бо це означало б забути уроки Другої світової війни,.

Про це Байден сказав під час відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії, передає "Голос Америки".

"Українці воюють із винятковою сміливістю, зазнають величезних втрат, але ніколи не відступають. США, НАТО і коаліція з понад 50 країн потужно стоять поряд з Україною. Ми не відступимось, бо якщо ми це зробимо, Україну підкорять, і там все не закінчиться, сусіди України будуть під загрозою, вся Європа буде під загрозою", - сказав американський президент.

Байден відзначив, що "автократи світу пильно стежать за тим, що станеться в Україні, щоб побачити, чи ми дозволимо цій незаконній агресії залишитись безкарною".

Президент США наголосив, що "ми не можемо цього допустити - поступитись агресору, вклонитись диктаторам - це просто немислимо".

За словами Байдена, висадка у союзників у Нормандії довела - демократія сильніша за будь-яку армію у світі, а союзники досягли того, що не змогли б зробити самостійно. Президент наголосив, що свобода не дістається легко, а нації платять за це велику ціну.

Що відбувається 6 червня у Нормандії