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Байден заявив, що США, НАТО і союзники не відступляться від підтримки України

"Українці воюють із винятковою сміливістю, зазнають величезних втрат, але ніколи не відступають", - наголосив американський президент.

Байден заявив, що США, НАТО і союзники не відступляться від підтримки України
Президент США Джозеф Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден заявив, що його держава, а також НАТО і союзники не відступляться від підтримки України, бо це означало б забути уроки Другої світової війни,.

Про це Байден сказав під час відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії, передає "Голос Америки".

"Українці воюють із винятковою сміливістю, зазнають величезних втрат, але ніколи не відступають. США, НАТО і коаліція з понад 50 країн потужно стоять поряд з Україною. Ми не відступимось, бо якщо ми це зробимо, Україну підкорять, і там все не закінчиться, сусіди України будуть під загрозою, вся Європа буде під загрозою", - сказав американський президент.

Байден відзначив, що "автократи світу пильно стежать за тим, що станеться в Україні, щоб побачити, чи ми дозволимо цій незаконній агресії залишитись безкарною".

Президент США наголосив, що "ми не можемо цього допустити - поступитись агресору, вклонитись диктаторам - це просто немислимо".

За словами Байдена, висадка у союзників у Нормандії довела - демократія сильніша за будь-яку армію у світі, а союзники досягли того, що не змогли б зробити самостійно. Президент наголосив, що свобода не дістається легко, а нації платять за це велику ціну. 

Що відбувається 6 червня у Нормандії

  • Сьогодні ветерани та світові лідери зібралися у Нормандії, щоб відзначити день “Д” ‒ 80-річчя висадки союзників 6 червня 1944 року. Участь у церемоніях візьмуть президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, президент України Володимир Зеленський, король Великої Британії Чарльз, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та багато інших. Росію долучитися не запросили.
  • Висадка союзників у Нормандії під час Другої світової війни – одна з ключових операцій, яка стала відомою як День Д. Метою висадки було відкриття Другого фронту в Європі та звільнення західної частини континенту від нацистської окупації.
  • Союзники висадилися на п'яти пляжах: Омаха, Юта, Голд, Джуно та Сільвер. Ця операція включала важливу підготовку, повітряний і морський наступ, а також жорстку боротьбу на березі. Зрештою День Д став поворотним моментом під час війни у Європі, допомагаючи союзникам встановити міцний фронт проти нацистської Німеччини.
  • Як відомо, СРСР не брав безпосередньої участі у висадці союзників 6 червня 1944 року. 
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