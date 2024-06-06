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Дрони, ретранслятор, катапульта – 112 бригада ТрО отримала допомогу від "Української команди"

Бригада воює на сході.

Дрони, ретранслятор, катапульта – 112 бригада ТрО отримала допомогу від "Української команди"
Скрин відео

Волонтерський штаб «Українська команда» передав 112 окремій бригаді ТрО м. Києва партію дронів-літаків та обладнання для безпілотників. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«112 окрема бригада територіальної оборони – це ті героїчні хлопці, які з першого дня повномасштабного вторгнення захищали Київщину. А сьогодні вони б’ють ворога на сході нашої країні. «Українська команда» передала 112 бригаді партію великих дронів-літаків та комплект спеціального обладнання для керування дронами – ретранслятор та катапульту», - йдеться у повідомленні. 

Раніше повідомлялося, що військовослужбовець ЗСУ подарує свій автомобіль Bentley одному з учасників збору на дрони, який проводить «Українська команда».

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