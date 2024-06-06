Стефанчук звернувся до Кабміну щодо одягу урядовців: просить дотримуватися дрес-коду

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук направив звернення до Кабінету міністрів щодо дотримання дрес-коду чиновниками.
Про це він сказав на брифінгу в Верховній Раді. Позиція спікера Ради полягає в тому, що урядовці, які представляють законопроєкти в Раді, мають дотримуватися дрес-коду.
За його словами, декілька разів представники одного і того самого міністерства приходили в неналежному вигляді.
"Я вважаю, це нормальна європейська практика" –, сказав Стефанчук стосовно правил одягу.
Він додав, що в іншому одязі можуть приходити пов'язані з військовою службою люди.
Щодо одягу представників якого саме міністерства в депутатів є зауваження – Стефанчук не казав.