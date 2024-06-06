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Стефанчук звернувся до Кабміну щодо одягу урядовців: просить дотримуватися дрес-коду

Правило не поширюватиметься на військових.

Стефанчук звернувся до Кабміну щодо одягу урядовців: просить дотримуватися дрес-коду
президентка Парламентської асамблеї ОБСЄ Піа Каума у Верховній Раді 6 лютого 2024 року
Фото: Пресслужба ВРУ

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук направив звернення до Кабінету міністрів щодо дотримання дрес-коду чиновниками.

Про це він сказав на брифінгу в Верховній Раді. Позиція спікера Ради полягає в тому, що урядовці, які представляють законопроєкти в Раді, мають дотримуватися дрес-коду. 

За його словами, декілька разів представники одного і того самого міністерства приходили в неналежному вигляді.

"Я вважаю, це нормальна європейська практика" –, сказав Стефанчук стосовно правил одягу.

Він додав, що в іншому одязі можуть приходити пов'язані з військовою службою люди.

Щодо одягу представників якого саме міністерства в депутатів є зауваження – Стефанчук не казав. 

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