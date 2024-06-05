Половина опитаних українців вважають, що Зеленський не виконав усі передвиборчі обіцянки, – КМІС

Половина опитаних українців вважають, що президент Володимир Зеленський виконав меншість свої передвиборчих обіцянок або не виконав жодної, з них чверть переконані, що він не виконав жодну.

18% опитаних українців вважають, що президент виконав більшість або всі обіцянки. Серед них про виконання всіх говорили 5%, йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.

В опитуванні звернули увагу, що 50% тих, хто вважає передвиборчі обіцянки невиконаними повністю, пояснюють це наявністю нечесних, корумпованих людей у команді.

26-32% вважають, що причиною є брак компетентних людей, повномасштабне вторгнення, власна недосвідченість і вплив олігархів.

Менше респондентів (9-14%) говорили про особисту корумпованість, вплив інших країн, розхитування ситуації опозицією, нереалістичність обіцянок.

Фото: КМІС

Найбільше людей переконані в тому, що президент не виконав жодної обіцянки, в східних областях (34% серед тих, хто дав таку відповідь). Там же найменша кількість тих, хто впевнений в повному виконанні обіцянок.

Серед тих, хто не вважає, що Зеленський виконав усі обіцянки, 38% людей зі східних областей бачать причину у власній некомпетентності. У південних областях таких 16%, у центральних – 30% і у західних – 31%. Війною це пояснюють 28% людей із західних, 35% з центральних, 30% з південних і 24% зі східних областей.

"У додаткових запитаннях у відкритій формі респонденти найчастіше пригадували такі обіцянки, як завершення війни на Донбасі, боротьба з корупцією та покращення добробуту населення (і, вочевидь, ці виміри відігравали важливу роль, коли респонденти оцінювали виконання Президентом передвиборчих обіцянок). При цьому серед основних успіхів Президента на своїй посаді українці говорять про стійкість у відсічі російській агресії та міжнародну діяльність, спрямовану на посилення підтримки України у війні", – прокоментував результати заступник виконавчого директора КМІС Антон Грушецький.

Опитування проводили 16-22 травня 2024 року методом "Омнібус", до якого на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" були додані запитання щодо 5-річчя Президента В. Зеленського. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас з 1002 респондентів 26 до 24 лютого 2022 року проживали на території, які зараз окупована), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.