​​Математика війни. Скільки коштує російський солдат і чому мобілізація в РФ буде
​​Математика війни. Скільки коштує російський солдат і чому мобілізація в РФ буде
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Конфіскація квартир і пільги для колоністів: як Росія змінює етнічний склад окупованих територій України
Конфіскація квартир і пільги для колоністів: як Росія змінює етнічний склад окупованих територій України
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО
​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
ГоловнаПолітика

До коаліції з повернення українських дітей входить вже 37 країн, – Олена Зеленська

Щонайменше 19 000 маленьких українців викрали росіяни.

До коаліції з повернення українських дітей входить вже 37 країн, – Олена Зеленська
Олена Зеленська
Фото: Офіс президента

До коаліції з повернення українських дітей входить вже 37 країн, днями до неї приєдналася Аргентина. Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося верифікувати 19 тисяч примусово вивезених Росією дітей. 

Про це повідомила Олена Зеленська в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ, пише пресслужба Офісу Президента.

Дружина Президента наголосила, що Росія продовжує приховувати дані та місце перебування українських дітей. Доступу до них не мають ані українські органи влади, ані міжнародні організації.

«Протиставити російському свавіллю щодо беззахисних дітей можемо тільки спільні зусилля всіх вільних країн. Обнадіює, що Міжнародна коаліція за повернення українських дітей постійно зростає. Важливо, щоб усі країни світу якнайшвидше зрозуміли: права та захист українських дітей – це про права й захист їхніх дітей також», – зауважила Зеленська. 

  • На спеціальному сайті "Війна та санкції" Головного управління розвідки Міністерства оборони України створили окремий розділ "Викрадачі дітей", на якому є перелік осіб, причетних до депортації українських дітей.
  • Наразі відомо про депортацію понад 19 тисяч українських дітей до Росії і на тимчасово окуповані території. Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути з Росії лише 400 дітей.
  • Журналісти The New York Times викрили російську схему викрадення дітей-сиріт, які на момент окупації Херсонщини перебували у Херсонському дитбудинку. Йдеться про майже 50 неповнолітніх. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies