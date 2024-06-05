До коаліції з повернення українських дітей входить вже 37 країн, – Олена Зеленська

До коаліції з повернення українських дітей входить вже 37 країн, днями до неї приєдналася Аргентина. Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося верифікувати 19 тисяч примусово вивезених Росією дітей.

Про це повідомила Олена Зеленська в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ, пише пресслужба Офісу Президента.

Дружина Президента наголосила, що Росія продовжує приховувати дані та місце перебування українських дітей. Доступу до них не мають ані українські органи влади, ані міжнародні організації.

«Протиставити російському свавіллю щодо беззахисних дітей можемо тільки спільні зусилля всіх вільних країн. Обнадіює, що Міжнародна коаліція за повернення українських дітей постійно зростає. Важливо, щоб усі країни світу якнайшвидше зрозуміли: права та захист українських дітей – це про права й захист їхніх дітей також», – зауважила Зеленська.