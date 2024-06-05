До коаліції з повернення українських дітей входить вже 37 країн, – Олена Зеленська

До коаліції з повернення українських дітей входить вже 37 країн, днями до неї приєдналася Аргентина. Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося верифікувати 19 тисяч примусово вивезених Росією дітей.
Про це повідомила Олена Зеленська в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ, пише пресслужба Офісу Президента.
Дружина Президента наголосила, що Росія продовжує приховувати дані та місце перебування українських дітей. Доступу до них не мають ані українські органи влади, ані міжнародні організації.
«Протиставити російському свавіллю щодо беззахисних дітей можемо тільки спільні зусилля всіх вільних країн. Обнадіює, що Міжнародна коаліція за повернення українських дітей постійно зростає. Важливо, щоб усі країни світу якнайшвидше зрозуміли: права та захист українських дітей – це про права й захист їхніх дітей також», – зауважила Зеленська.
- На спеціальному сайті "Війна та санкції" Головного управління розвідки Міністерства оборони України створили окремий розділ "Викрадачі дітей", на якому є перелік осіб, причетних до депортації українських дітей.
- Наразі відомо про депортацію понад 19 тисяч українських дітей до Росії і на тимчасово окуповані території. Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути з Росії лише 400 дітей.
- Журналісти The New York Times викрили російську схему викрадення дітей-сиріт, які на момент окупації Херсонщини перебували у Херсонському дитбудинку. Йдеться про майже 50 неповнолітніх.