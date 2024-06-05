Чехія і ще 11 членів ЄС закликали бельгійське головування прискорити переговори з Україною і Молдовою про вступ

Вони вважають, що Рада ЄС має не пізніше червня затвердити переговорні рамки для обох держав.

12 країн-членів Євросоюзу закликали бельгійське головування у Раді ЄС прискорити переговори з Україною і Молдовою про вступ до блоку, передає "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Відповідний лист ініціював міністр європейських справ уряду Чехії Мартін Дворжак на ім'я глави МЗС Бельгії Аджі Лябіб. Цей лист підписали Швеція, Фінляндія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Естонія, Латвія і Словаччина

Вони високо оцінили "кроки, зроблені бельгійським головуванням в ЄС у процесі вступу України та Молдови до ЄС", та наголосили на необхідності мотивувати обидві держави через поступову інтеграцію в політику і програми Євросоюзу до повноправного членства.

Підписанти листа зазначили, що Рада ЄС має не пізніше червня затвердити переговорні рамки для України і Молдови. Це дозволить скликати міжурядові конференції з Києжвом і Кишиневом до кінця цього місяця.

Чеський міністр підкреслив, що "зараз правильний час для того, щоб рухатися вперед і робити конкретні кроки в процесі вступу України та Молдови до ЄС".

Вступ України до ЄС. Що відомо