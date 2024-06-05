Чехія і ще 11 членів ЄС закликали бельгійське головування прискорити переговори з Україною і Молдовою про вступ

12 країн-членів Євросоюзу закликали бельгійське головування у Раді ЄС прискорити переговори з Україною і Молдовою про вступ до блоку, передає "Європейська правда" з посиланням на ČTK.
Відповідний лист ініціював міністр європейських справ уряду Чехії Мартін Дворжак на ім'я глави МЗС Бельгії Аджі Лябіб. Цей лист підписали Швеція, Фінляндія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Естонія, Латвія і Словаччина
Вони високо оцінили "кроки, зроблені бельгійським головуванням в ЄС у процесі вступу України та Молдови до ЄС", та наголосили на необхідності мотивувати обидві держави через поступову інтеграцію в політику і програми Євросоюзу до повноправного членства.
Підписанти листа зазначили, що Рада ЄС має не пізніше червня затвердити переговорні рамки для України і Молдови. Це дозволить скликати міжурядові конференції з Києжвом і Кишиневом до кінця цього місяця.
Чеський міністр підкреслив, що "зараз правильний час для того, щоб рухатися вперед і робити конкретні кроки в процесі вступу України та Молдови до ЄС".
Вступ України до ЄС. Що відомо
- Україна подала заявку на вступ до ЄС на початку повномасштабної війни, 28 лютого 2022 року.
- 14 грудня 2023 року лідери ЄС схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.
- Politico писало, що посадовці Євросоюзу хочуть розпочати формальні переговори про вступ нашої держави не пізніше 25 червня. Дипломати ЄС і України інтенсивно працюють над спробами переконати угорський уряд схвалити відкриття переговорів.
- Один дипломат ЄС припустив, що Угорщина, можливо, захоче зрушити з місця переговори щодо вступу України до того, як у липні почне шестимісячне головування в Раді ЄС.
- Уже в червні 2023-го Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени.
- Брюссель висунув Україні вимоги ухвалити деякі закони для зближення з європейським законодавством, зокрема – про права нацменшин та лобіювання.
- Президент Володимир Зеленський неодноразово говорив, що Україна розраховує на відкриття переговорів про вступ до ЄС у червні 2024.
- Переговорну рамку про вступ України до ЄС затвердили в березні цього року.
- Більше на цю тему читайте в інтерв'ю: "Колишній посол ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі: «Інтеграція в ЄС можлива до закінчення бойових дій»".