Екзит-поли помилились: Моді втрачає монобільшість у парламенті Індії, але залишиться прем'єром

Перемога чинного голови уряду вийшла далеко не такою переконливою, як очікували.

В Індії практично завершено підрахунок голосів на найсмаштабніших демократичних виборах планети: сенсації не сталося, проте опитування на виході з дільниць дали оманливе враження про підсумки волевиявлення.

Як пише The Guardian, партія BJP чинного прем'єр-міністра Нарендри Моді, попри усі прогнози, не змогла втретє поспіль здобути одноосібну більшість у парламенті. Схоже, що політична сила втратила близько 60 мандатів і опустилася нижче позначки у 272 портфелі, потрібних для контролю над законодавчим органом.

Проте голові уряду не загрожує відставка: разом з партнерами у складі Національного демократичного альянсу Моді все ж отримує бажану більшість і втретє складе присягу прем'єр-міністра.

Але його новий термін буде складнішим, аніж попередні: об'єднана опозиція отримала понад 230 місць у новому скликанні і зможе активніше протистояти подекуди авторитарним рішенням голови уряду.