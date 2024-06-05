Дружину прем'єр-міністра Іспанії викликали до суду

Педро Санчез не вважає збігом, що це сталося за кілька днів до виборів у Європарламент.

Суд Мадрида видав постанову щодо прибуття дружини прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчеза Бегоньї Гомез 5 липня на засідання щодо звинувачень у корупції.

За повідомленням Reuters, Феміда має розглянути справу щодо можливого використання сеньйорою Гомез свого впливу для підписання вигідних угод зі спонсорами свого навчального бізнесу. Раніше прокуратура звернулася з клопотанням щодо припинення провадження через брак доказів, проте суд вирішив все ж провести засідання.

У мережі X Санчез звернув увагу на те, що виклик до суду його дружини стався за лічені дні до проведення виборів до Європарламенту, натякнувши на те, що це не збіг. Проте він стверджує, що його рішучість продовжувати керувати урядом нині "сильніша, ніж раніше".