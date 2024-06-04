У Білому домі озвучили теми саміту лідерів Групи семи в Італії. Говоритимуть і про Україну

13-14 червня в Італії пройде саміт лідерів G7, на якому йтиметься, зокрема, і про Україну.
Як повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, учасники саміту розвиватимуть зусилля щодо використання знерухомлених суверенних активів Росії для допомоги нашій державі, а також дії щодо продовження покарання РФ і тих, хто підтримує її агресію.
На заході йтиметься також про зміцнення економічної безпеки та стійкості, підтримку країн, що розвиваються, а ще зміцнення продовольчої безпеки та фінансування охорони здоров'я.
- Україна просила союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що є згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України. 5 млрд євро, накопичені до цієї згоди, не передадуть.
- У Євросоюзі схвалили передачу нашій державі прибутків від знерухомлених росактивів. Уже цього року Київ може отримати до 3 млрд євро. 90% цієї суми передбачені на потреби армії.
- Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Україна у 2024 році може отримати 1 мільярд 700 мільйонів євро.
- Тим часом 30 травня президент Естонії Алар Каріс оголосив про підписання ухваленого в середині травня парламентом закону про конфіскацію російських активів. Документ дозволяє використовувати активи російських громадян і компаній, заморожені санкціями, для компенсації збитків, завданих Україні війною.