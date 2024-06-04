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У Білому домі озвучили теми саміту лідерів Групи семи в Італії. Говоритимуть і про Україну

Також ітиметься про конфіскацію російських активів.

У Білому домі озвучили теми саміту лідерів Групи семи в Італії. Говоритимуть і про Україну
G7
Фото: НАЗК

13-14 червня в Італії пройде саміт лідерів G7, на якому йтиметься, зокрема, і про Україну.

Як повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, учасники саміту розвиватимуть зусилля щодо використання знерухомлених суверенних активів Росії для допомоги нашій державі, а також дії щодо продовження покарання РФ і тих, хто підтримує її агресію.

На заході йтиметься також про зміцнення економічної безпеки та стійкості, підтримку країн, що розвиваються, а ще зміцнення продовольчої безпеки та фінансування охорони здоров'я.

  • Україна просила союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що є згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України. 5 млрд євро, накопичені до цієї згоди, не передадуть. 
  • У Євросоюзі схвалили передачу нашій державі прибутків від знерухомлених росактивів. Уже цього року Київ може отримати до 3 млрд євро. 90% цієї суми передбачені на потреби армії.
  • Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Україна у 2024 році може отримати 1 мільярд 700 мільйонів євро.
  • Тим часом 30 травня президент Естонії Алар Каріс оголосив про підписання ухваленого в середині травня парламентом закону про конфіскацію російських активів. Документ дозволяє використовувати активи російських громадян і компаній, заморожені санкціями, для компенсації збитків, завданих Україні війною.
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