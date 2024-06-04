У Білому домі озвучили теми саміту лідерів Групи семи в Італії. Говоритимуть і про Україну

Також ітиметься про конфіскацію російських активів.

13-14 червня в Італії пройде саміт лідерів G7, на якому йтиметься, зокрема, і про Україну.

Як повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, учасники саміту розвиватимуть зусилля щодо використання знерухомлених суверенних активів Росії для допомоги нашій державі, а також дії щодо продовження покарання РФ і тих, хто підтримує її агресію.

На заході йтиметься також про зміцнення економічної безпеки та стійкості, підтримку країн, що розвиваються, а ще зміцнення продовольчої безпеки та фінансування охорони здоров'я.