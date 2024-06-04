НАТО розробляє "сухопутні коридори", щоб перекидати війська у разі війни із РФ, – The Telegraph

У разі великої війни військові висадяться в одному з п’яти портів і будуть спрямовані заздалегідь запланованими маршрутами, щоб протистояти можливій атаці Москви.

НАТО розробляє сухопутні "коридори", щоб у разі великомасштабної війни із Росією можна було оперативно спрямувати американські війська та озброєння до лінії фронту.

Про це пише The Telegraph.

Як пише видання, у випадку війни американські солдати висадяться в одному з п’яти портів і будуть спрямовані заздалегідь запланованими матеріально-технічними маршрутами, щоб протистояти можливій атаці Москви.

Підготовка маршрутів відбувається на тлі попереджень вищого керівництва Альянсу про те, що західні уряди повинні підготуватися до конфлікту з Росією в наступні два десятиліття .

Логістичні маршрути стали ключовим пріоритетом після того, як лідери країн-членів НАТО на вільнюському саміті минулого року домовилися підготувати 300 тисяч військовослужбовців, які перебуватимуть у стані підвищеної готовності для захисту східного флангу.

Згідно із планами, американські війська прибуватимуть до голландських портів згодом потягоами прямуватимуть через Німеччину до Польщі.

У разі вторгнення Росії в НАТО війська США будуть відправлені в порт Роттердама, а потім відправлені на схід.

Якщо ж порти на півночі Європи будуть зруйновані, готується інший маршрут: через південні порти в Італії, Греції і Туреччині. Зокрема, з Італії війська США можуть переправити через Словенію та Хорватію до Угорщини, яка має спільний кордон з Україною.

Аналогічні плани існують і щодо транспортування військ із турецьких і грецьких портів через Болгарію і Румунію.

Також розробляються плани транспортування військ через порти на Балканах, а також через Норвегію, Швецію та Фінляндію.

Фото: The Telegraph Імовірні маршрути військ НАТО до лінії фронту

У цих коридорах військові не будуть обмежені місцевими правилами і зможуть вільно перевозити вантажі без звичайних обмежень.

Проте порти в північній Європі, такі як Нідерланди, Німеччина та країни Балтії, вважаються особливо вразливими до російських ракетних атак.

Також йдуть переговори про розширення маршрутів до інших портів, щоб переконатися, що наземні лінії зв’язку не можуть бути розірвані силами Москви.

Генерал-лейтенант Александр Сольфранк повідомив, що очолюване ним командування логістики Об'єднаних збройних сил НАТО (JSEC) протягом останніх п'яти років досліджувало різні маршрути, якими можна було б доставити війська для протидії російському вторгненню.

Він зазначив, що "усе створено таким чином, щоб була необхідна стійкість — надійність, резерви, а також резервування".Проте Сольфранк занепокоєний тим, що НАТО має 5% необхідної протиповітряної оборони для прикриття свого східного флангу.

"Щодо протиповітряної оборони... Її завжди мало. Я не можу уявити ситуації, коли у вас достатньо протиповітряної оборони. Це хороший приклад застосування військового принципу: "Якщо ти хочеш бути сильним скрізь, ти не сильний ніде", – зазначив генерал.