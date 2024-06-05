Байден підписав указ про обмеження кількості мігрантів на кордоні з Мексикою

Кордон закриватимуть, коли США затримуватимуть понад 2500 нелегальних мігрантів у день.

Президент США Джо Байден підписав указ про “отримання контролю” над південним кордоном з Мексикою, прагнучи представити жорсткішу позицію щодо імміграції напередодні виборів президента у листопаді.

Про це пише Німецька хвиля.

Довгоочікувані масштабні заходи включають тимчасове закриття кордону щоразу, коли прикордонна служба США затримує понад 2500 нелегальних мігрантів у день.

“З огляду на поточні цифри, захід набуде чинності негайно в середу і діятиме, доки кількість затримань не знизиться нижче 1500 у день”, ‒ зазначає видання.

Указ також сприяє швидшій депортації нелегальних мігрантів назад до Мексики.

Очікується, що нові правила не поширюватимуться на неповнолітніх без супроводу і мігранти все одно зможуть зробити запит для подання своєї заяви про надання притулку.

“Я прийшов сюди сьогодні, щоб зробити те, від чого відмовляються республіканці в Конгресі: вжити необхідних заходів для гарантування безпеки нашого кордону”, ‒ сказав Байден у короткому зверненні.

За Байдена незаконні перетини кордону США з південними сусідом зросли до рекордних рівнів, досягнувши в грудні в середньому 10 000 у день.

Останніми місяцями цифри значно впали – цю зміну офіційні особи США пояснюють посиленням заходів на мексиканській стороні кордону. Але опитування показують, що нелегальна міграція все ще є однією з найбільших перешкод для переобрання Байдена на посаду президента.