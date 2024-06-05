Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
Що подивитися: 5 серіалів червня
Що подивитися: 5 серіалів червня
​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО
​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО
Конфіскація квартир і пільги для колоністів: як Росія змінює етнічний склад окупованих територій України
Конфіскація квартир і пільги для колоністів: як Росія змінює етнічний склад окупованих територій України
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Генштаб видалив інформацію про ураження паромної переправи в Криму та терміналу в Краснодарському краї (уточнено)
Генштаб видалив інформацію про ураження паромної переправи в Криму та терміналу в Краснодарському краї (уточнено)
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
ГоловнаСвіт

Конгресмени США проголосували за санкції проти Міжнародного кримінального суду

У Палаті представників підтримали обмеження щодо тих, хто подав запит на арешт прем'єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю.

Конгресмени США проголосували за санкції проти Міжнародного кримінального суду
Фото: ЕРА/UPG

Палата представників США схвалила законопроєкт щодо запровадження санкцій проти прокурорів Міжнарожного кримінального суду, які подали запит на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та міністр оборони Йоава Галланта. 

Як пише BBC, голоси розподілилися 247-155 на користь документа. Двоє республіканських конгресменів утрималися, а 42 проізраїльські демократи пішли проти своєї партії і проголосували "за".

Згідно з текстом, особи, причетні до звинувачень на адресу ізраїльських урядовців, втратять можливість в'їзду до Сполучених Штатів та будуть позбавлені права здійснювати операції з майном на території країни.

Проте законопроєкт має малі шанси на ухвалення у Сенаті, де більшість мають демократи. Президент США Джо Байден заявляв, що навіть в разі успіху голосування у верхній палаті він скористається правом вето. У Білому домі вважають, що санкції проти Міжнародного кримінального суду можуть зашкодити союзникам США, а також підірвати "той світовий порядок, заснований на правилах, який Америка допомагала будувати".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies