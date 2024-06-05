Конгресмени США проголосували за санкції проти Міжнародного кримінального суду

У Палаті представників підтримали обмеження щодо тих, хто подав запит на арешт прем'єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю.

Палата представників США схвалила законопроєкт щодо запровадження санкцій проти прокурорів Міжнарожного кримінального суду, які подали запит на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та міністр оборони Йоава Галланта.

Як пише BBC, голоси розподілилися 247-155 на користь документа. Двоє республіканських конгресменів утрималися, а 42 проізраїльські демократи пішли проти своєї партії і проголосували "за".

Згідно з текстом, особи, причетні до звинувачень на адресу ізраїльських урядовців, втратять можливість в'їзду до Сполучених Штатів та будуть позбавлені права здійснювати операції з майном на території країни.

Проте законопроєкт має малі шанси на ухвалення у Сенаті, де більшість мають демократи. Президент США Джо Байден заявляв, що навіть в разі успіху голосування у верхній палаті він скористається правом вето. У Білому домі вважають, що санкції проти Міжнародного кримінального суду можуть зашкодити союзникам США, а також підірвати "той світовий порядок, заснований на правилах, який Америка допомагала будувати".