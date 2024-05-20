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Байден і Блінкен відреагували на намір прокурора МКС запросити ордери на арешт лідерів Ізраїлю

Лідери США назвали такий крок Каріма Хана ганебним і обурливим.

Байден і Блінкен відреагували на намір прокурора МКС запросити ордери на арешт лідерів Ізраїлю
Ентоні Блінкен і Джо Байден

Президент США Джо Байден вважає, що заява прокурора Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт ізраїльських лідерів є обурливою. 

Про це йдеться на сайті Білого дому. 

"Хоч би що мав на увазі цей прокурор, між Ізраїлем і Хамасом немає жодної еквівалентності. Жодної. Ми завжди будемо разом із Ізраїлем проти загроз його безпеці", - наголосив Байден.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що відкидає заяву прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана про отримання ордерів на арешт ізраїльських високопосадовців, а також терористів ХАМАС.

Як ідеться на сайті американського Держдепу, Блінкен назвав такий намір МКС "ганебним".

"Ми відкидаємо твердження прокурора про еквівалентність Ізраїлю та Хамасу. Це ганебно. ХАМАС — жорстока терористична організація, яка влаштувала найжорстокішу різанину євреїв із часів Голокосту і досі утримує в заручниках десятки невинних людей, зокрема, американців", - наголосив держсекретар США.

Блінкен зауважив, що Штати "чітко дали зрозуміти, що МКС не має юрисдикції у цьому питанні". 

"МКС було створено державами-учасницями як суд обмеженої юрисдикції. Ці обмеження ґрунтуються на принципах взаємодоповнюваності, які, зважаючи на все, тут не були застосовані на тлі поспіху прокурора домагатися ордерів на арешт замість того, щоб надати ізраїльській правовій системі повну та своєчасну можливість діяти", - зазначив держсекретар.

Блінкен нагадав, що в інших випадках прокурор МКС працював із державами, щоб дати їм час для розслідування, але не зробив це у випадку Ізраїлю. 

Держсекретар вважає, що рішення МКС "може поставити під загрозу триваючі зусилля з досягнення угоди про припинення вогню, яка дозволить звільнити заручників і збільшити гуманітарну допомогу, а це цілі, які Сполучені Штати продовжують невпинно переслідувати".

  • Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан зробив запит на видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу, зокрема Ях’ї Сінвара.
  • Їх звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людства.
  • Колегія суддів МКС вирішить - приймати заявку чи ні.
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