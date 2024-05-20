Президент і глава МЗС Ізраїлю назвали "обурливим" рішення подати до МКС запит на арешт прем'єра і міністра оборони

Вони вважають, що не можна прирівнювати їхніх колег до терористів ХАМАСу.

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог вважає "обурливим" рішення прокурора Міжнародного кримінального суду запросити ордер на арешт ізраїльських прем'єр-міністра та міністра оборони.

У соцмережі X він написав, що вважає цей крок політичним і підбадьорливим для терористів в усьому світі. Політик назвав лідерів ХАМАСу репресивними диктаторами і висловив невдоволення "спробам провести паралелі" між ними та ізраїльськими лідерами.

"Будь-які спроби провести паралелі між цими жорстокими терористами та демократично обраним урядом Ізраїлю, який працює над виконанням свого обов’язку захищати своїх громадян, повністю дотримуючись принципів міжнародного права, є обурливими […]", – написав він.

Міністр закордонних справ Ізраїлю теж розкритикував рішення запросити ордер на арешт його колеги по уряду та прем'єра.

"Поки вбивці та ґвалтівники ХАМАС скоюють злочини проти людяності проти наших братів і сестер, прокурор згадує прем’єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю разом із мерзенними нацистськими монстрами ХАМАС – історична ганьба, яка запам’ятається назавжди", – сказав Ізраель Катц.

Коментарів від Галанта і Нетаньягу поки немає.

Передумови запиту ордеру на арешт

Ізраїль неодноразово звинувачували в порушеннях прав людей під час воєнної операції в смузі Гази, розпочатої у відповідь на атаку терористів 7 жовтня та захоплення ізраїльтян у заручники. Окрім того, Ізраїлю закидали перешкоджання доставці гуманітарної допомоги палестинцям та зумисне погіршення гуманітарної ситуації.

Ще 9 листопада керівник напрямку з прав людини в ООН Волкер Тюрк заявив, що і ХАМАС, і Ізраїль вчиняли воєнні злочини протягом минулого місяця. Верховний комісар із прав людини сказав, що звірства, вчинені палестинськими збройними групами 7 жовтня, були жахливими, жорстокими та шокуючими, вони були воєнними злочинами, як і продовження утримання заручників.

Водночас "колективне покарання Ізраїлем палестинських мирних жителів також є воєнним злочином, як і незаконна примусова евакуація мирних жителів".

У березні в ООН повідомили, що Ізраїль, схоже, використовує голод як зброю для війни. Це теж є воєнним злочином.

20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан повідомив, що зробив запит на видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу, зокрема Ях’ї Сінвара. Їх звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людства. Прем’єра та міністра оборони звинувачують, зокрема, у морінні голодом цивільного населення, навмисному заподіянні страждань та вбивствах, навмисних нападах на цивільне населення, винищенні (геноциді) та/або вбивстві, зокрема у контексті смертей, спричинених голодом. Терористів звинувачують у вбивствах, взятті заручників, зґвалтуванні, тортурах та інших злочинах. Однак ордер ще можуть не видати – це вирішуватиме колегія суддів. Якщо ордер видадуть, то ізраїльські очільники опиняться в компанії Путіна, якого МКС теж хоче заарештувати.