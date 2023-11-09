В ООН звинуватили у воєнних злочинах і Ізраїль, і ХАМАС

Верховний комісар з прав людини сказав, що "колективне покарання Ізраїлем палестинських мирних жителів також є воєнним злочином".

Керівник напрямку з прав людини в ООН Волкер Тюрк заявив, що і ХАМАС, і Ізраїль вчиняли воєнні злочини протягом минулого місяця. Верховний комісар із прав людини сказав, що звірства, вчинені палестинськими збройними групами 7 жовтня, були жахливими, жорстокими та шокуючими, вони були воєнними злочинами, як і продовження утримання заручників, пише CNN.

Водночас "колективне покарання Ізраїлем палестинських мирних жителів також є воєнним злочином, як і незаконна примусова евакуація мирних жителів". Тюрк закликав обидві сторони погодитися припинити вогонь, щоб забезпечити доставку допомоги до Гази, та звільнити заручників, утримуваних ХАМАСом.

"Навіть у контексті 56-річної окупації нинішня ситуація є найнебезпечнішою за десятиліття, з якою стикаються люди в Газі, в Ізраїлі, на Західному березі, а також у регіоні", – сказав він.

Тюрк учора відвідав єдиний пункт пропуску, через який можна виїхати з Гази – Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Агентство ООН з надання допомоги та організації робіт (БАПОР) описало умови в лікарні як "катастрофічні", заявивши, що на кожне ліжко було переважно по два пацієнти.

Зазначається, що лікарняні палати переповнені, пацієнтів лікують прямо на підлозі, а десятки тисяч переміщених мешканців Гази шукають притулку на стоянках і у дворах закладу.

Нагадаємо, вчора Україні вдалося евакуювати першу групу своїх громадян із Гази. Виїхали 43 людини. Загалом було отримано дозвіл на евакуацію 101 українця.

Від початку атаки ХАМАС на Ізраїль виїзд із Гази було унеможливлено. Ізраїль одразу заборонив перетин межі із ним, тож єдиним виходом став Єгипет, який зрештою дозволив виїжджати іноземцям і пораненим.

Гуманітарна ситуація в Газі залишається дуже складною через обмежені можливості із доставки допомоги. Ізраїль продовжує авіаатаки на об'єкти ХАМАСу. Ізраїль почав атаки у відповідь на напад ХАМАСу 7 жовтня, внаслідок якого близько 1400 людей загинули і ще 240 були викрадені терористами.

Дані про жертви серед палестинців наводить МОЗ, яке контролює ХАМАС. Згідно з цими даними, у Газі загинули понад 10 500 людей, ще близько 26 000 поранені.