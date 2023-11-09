ЄС і Китай проведуть на початку грудня саміт. Говоритимуть і про Україну

Європейський Союз та Китай мають намір провести саміт 7-8 грудня, передає Bloomberg.

На захід поїдуть президенти Європейської комісії та Євроради Урсула фон дер Ляєн та Шарль Мішель. Це буде перший за чотири роки особистий саміт із керівництвом Пекіна. Китай поки що публічно не підтвердив дату і місце зустрічі.

Саміт запланували після серії діалогів на найвищому рівні на початку цього року з таких питань як торгівля та зовнішня політика.

Обидві сторони матимуть насичений порядок денний для обговорення. ЄС сформулював нову стратегію зниження ризиків з боку Китаю шляхом зменшення залежності у найважливіших секторах, а також пом'якшення здатності Пекіна отримати передові технології, які можуть бути використані у військових цілях.

Водночас ЄС заявив, що не відокремлюватиметься від Пекіна і хоче зберегти доступ до величезного ринку Китаю. Натомість Пекін хоче, щоб його фірми продовжували продавати свої товари Європі.

Також однією з найважливіших тем для розмови, ймовірно, стане розслідування ЄС (воно ще триває) щодо боротьби з субсидуванням електромобілів, які виробляють у Китаї.

ЄС буде прагнути до того, щоб Китай не надавав підтримку Росії у війні проти України і робив більше для скорочення постачання технологій та компонентів, які ЄС обмежив і які використовуються Кремлем для виробництва зброї.

Нагадаємо, нещодавно російський міністр підтвердив, що Росія отримує майже всі дрони з Китаю.

Тим часом минулого місяця Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель побував із візитом у Китаї.