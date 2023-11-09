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Соціалісти Санчеса досягли з угоди з каталонською політсилою “Junts”

Угода може дати виконоючому обов'язки іспанського прем'єр-міністра достатньо голосів для формування уряду.

Соціалісти Санчеса досягли з угоди з каталонською політсилою “Junts”
Фото: EPA/UPG

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчес досяг угоди з каталонським сепаратистським угрупуванням, щоб забезпечити голоси, необхідні йому для формування уряду.

Про це пише Bloomberg.

Соціалісти Санчеса уклали угоду з політичною силою “Junts”. Політична угода є частиною ширших переговорів щодо ухвалення спірного закону про амністію для сотень активістів та чиновників, яким загрожує покарання за участь у незаконному референдумі щодо незалежності Каталонії у 2017 році. Каталонські ліві республіканці домовилися з соціалістами ще раніше.

За підтримки семи законодавців від “Junts” Санчес готовий виграти вотум довіри за підтримки 178 депутатів у парламенті Мадрида, який складається з 350 членів. Проте голосування відбудеться лише після того, як буде погоджено закон про амністію і законопроєкт буде зареєстрований у парламенті, що необхідно зробити до 27 листопада. В іншому разі будуть призначені нові вибори.

Обидві сторони “підтверджують, що поточна політична ситуація дозволяє укласти угоду, яка відкриває нову можливість для вирішення історичного конфлікту навколо політичного майбутнього Каталонії”, йдеться у їхній заяві. Вони погодилися обговорити правила оподаткування, фінансову автономію Каталонії та дозволити “Junts” запропонувати провести референдум щодо незалежності.

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Угода відкриває новий складний розділ в іспанській політиці, оскільки 51-річний прем'єр-міністр покладається на “мозаїчний альянс” семи різних партій для ухвалення закону. Він також зіткнувся з розгніваною опозицією, до якої входять консервативна Народна партія та ультраправа група Vox. Обидві категорично виступають проти амністії, яка дозволить колишньому президенту Каталонії Карлесу Пучдемону повернутися до Іспанії через шість років після того, як він спробував розколоти країну. Народники отримали найбільшу кількість місць на виборах у липні, але не змогли сформувати коаліцію.

Нагадаємо, можливим прийняттям закону про аміністію каталонців-сепаратистів занепокоєнні й іспанські судді, і Європейська комісія. Його прийняття може загрожувати верховенству права у країні. Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс закликав Мадрид роз’яснити ситуацію.

Міністр президентства Іспанії Фелікс Боланьйос зі свого боку заявив, що оскільки уряд зараз виконує тимчасові функції, він не може пропонувати жодних законів. “Будь-який законопроєкт, який може бути зареєстрований у Конгресі депутатів (парламенті Іспанії), буде надходити від парламентських груп, а не від ради міністрів”, − зазначив він.

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