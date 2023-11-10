Нове засідання в форматі "Рамштайн" відбудеться в середині листопада

США збираються продовжити підтримку України, але визнають, що її стало менше.

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться в середині листопада. Про це на брифінгу повідомила речниця міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

Вона сказала, що союзники та партнери продовжують підтримувати Україну, і США продовжують допомогу українцям у тому, що їм потрібно для боротьби. Вона додала, що Вашингтон збирається і надалі надавати пакет із допомогою, хоча їх стане менше, поки не має схвалення від Конгресу.

"Тож ми справді просимо Конгрес ухвалити додатковий запит, надісланий Президентом, щоб ми могли продовжувати задовольняти потреби України на полі бою", – сказала вона.

Речниця додала, що адміністрація президента США Джо Байдена запропонувала додатковий пакет на підтримку України, Ізраїлю та глобальної гуманітарної допомоги, а також Індійсько-Тихоокеанського регіону. Вона зазначила, що необхідність ухвалити цей пакет продовжує наростати, оскільки Конгрес відхилив початковий запит, тож США були змушені зменшити підтримку України.

Нагадаємо, що Палата представників вирішила схвалити надання допомоги Ізраїлю окремо, без України. Цей законопроєкт іще має пройти Сенат, а потім – підпис президента США.