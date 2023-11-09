Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Внаслідок удару ЗСУ по командному пункту ворога на Арабатській стрілці 1 листопада загинули три старших офіцери штабу “Дніпро”
Внаслідок удару ЗСУ по командному пункту ворога на Арабатській стрілці 1 листопада загинули три старших офіцери штабу “Дніпро”
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
Верховна Рада ухвалила передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного
Верховна Рада ухвалила передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Чому Зеленський має летіти до Ізраїлю
Чому Зеленський має летіти до Ізраїлю
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
ГоловнаСвіт

Через страйк польських перевізників на українському кордоні заблоковано понад 20 тисяч транспортних засобів

Рух транспорту заблоковано з обох сторін українсько-польського кордону.

Через страйк польських перевізників на українському кордоні заблоковано понад 20 тисяч транспортних засобів
Фото: Мінрозвитку громад і територій

Через страйк польських перевізників на українсько-польському кордоні з обох сторін заблоковані понад 20 тис. транспортних засобів. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад.

"Зараз заблокованими з обох сторін є понад 20 тисяч транспортних засобів. Зазнає збитків економіка не лише України чи Польщі, а й інших країн, які не можуть перевозити товари та порушують свої договірні зобов’язання", — повідомляють в Мінрозвитку громад.

Відомо, що Олександр Кубраков обговорив з Міністром інфраструктури Польщі Анджеєм Адамчиком блокування кордону польськими протестувальниками.

"Україна з повагою ставиться до права на протест та готова до конструктивного діалогу для вирішення ситуації. Про це ми неодноразово наголошуємо на всіх рівнях. Блокування кордону польськими протестувальниками порушує логістичні шляхи, що вже впливає як на економіку України, так і Європейського союзу", — додають у міністерстві.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури готове допомогти польським колегам вирішити ситуацію із блокування кордону, надати всі відповідні роз’яснення та провести зустрічі за потреби.

Нагадаємо,страйк польських перевізників почався 6 листопада. Вони анонсували його раніше і мають дозвіл на проведення аж до січня. Страйкарі перекрили шляхи до пунктів пропуску і обіцяли пропускати по вантажівці на годину та не перешкоджати гуманітарним вантажам. Посол України в Польщі Зварич назвав початок страйку болючим ударом у спину. Польські перевізники продовжують блокування доріг до пунктів пропуску і за три дні жодних офіційних вимог Україні не передавали.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies