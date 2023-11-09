Через страйк польських перевізників на українському кордоні заблоковано понад 20 тисяч транспортних засобів

Через страйк польських перевізників на українсько-польському кордоні з обох сторін заблоковані понад 20 тис. транспортних засобів. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад.

"Зараз заблокованими з обох сторін є понад 20 тисяч транспортних засобів. Зазнає збитків економіка не лише України чи Польщі, а й інших країн, які не можуть перевозити товари та порушують свої договірні зобов’язання", — повідомляють в Мінрозвитку громад.

Відомо, що Олександр Кубраков обговорив з Міністром інфраструктури Польщі Анджеєм Адамчиком блокування кордону польськими протестувальниками.

"Україна з повагою ставиться до права на протест та готова до конструктивного діалогу для вирішення ситуації. Про це ми неодноразово наголошуємо на всіх рівнях. Блокування кордону польськими протестувальниками порушує логістичні шляхи, що вже впливає як на економіку України, так і Європейського союзу", — додають у міністерстві.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури готове допомогти польським колегам вирішити ситуацію із блокування кордону, надати всі відповідні роз’яснення та провести зустрічі за потреби.

Нагадаємо,страйк польських перевізників почався 6 листопада. Вони анонсували його раніше і мають дозвіл на проведення аж до січня. Страйкарі перекрили шляхи до пунктів пропуску і обіцяли пропускати по вантажівці на годину та не перешкоджати гуманітарним вантажам. Посол України в Польщі Зварич назвав початок страйку болючим ударом у спину. Польські перевізники продовжують блокування доріг до пунктів пропуску і за три дні жодних офіційних вимог Україні не передавали.