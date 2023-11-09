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​Президент Чехії наголосив на продовженні підтримки України і натякнув на початок переговорів із Росією у 2024 році

"Наступного року може бути якийсь початок переговорів, оскільки розвиток подій не вказує на те, що українська сторона може отримати військову перевагу", - сказав Петр Павел.

​Президент Чехії наголосив на продовженні підтримки України і натякнув на початок переговорів із Росією у 2024 році
Петр Павел
Фото: EPA/UPG

Захід повинен продовжувати надавати підтримку Україні, однак нинішня ситуація на полі бою не вказує на те, що наша держава може досягти військової переваги.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, передають Novinky.

Він додав, що наразі час зараз на боці Росії й у 2024 році із нею можуть розпочати переговори.

"Наступного року може бути якийсь початок переговорів, оскільки розвиток подій не вказує на те, що українська сторона може отримати військову перевагу. Зараз час на користь Росії, яка має сильнішу мобілізаційну базу людських ресурсів", - сказав Павел.

Чеський президент зазначив, що західні країни бачать масові постачання допомоги Росії з Північної Кореї та спроби обійти санкції.

За словами Павела, очевидно, що Росія намагається затягнути війну якнайдовше, а також очікує на результати президентських виборів у США, які пройдуть наступного року і можуть похитнути готовність допомагати Україні та постачати її зброєю.

"Ситуація явно не позитивна. Що має бути позитивним для України, то це те, що ми на їхньому боці і маємо підтримувати їх у досягненні їхніх цілей. З нашого боку, у нас немає іншого вибору, окрім як продовжувати підтримку", - додав президент Чехії.

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Нагадаємо, речник Державного департаменту США Ведан Патель повідомив, що йому невідомо про будь-які розмови з Україною щодо переговорів із РФ поза структурою української формули миру. До того ж, Кремль не зацікавлений у переговорах або припиненні цієї війни.

На думку проросійського прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, Україна має вести переговори про мир, хай би вони навіть тривали роками.

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