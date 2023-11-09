На Сицилії та США арештували 17 членів мафіозної родини Гамбіно та їхніх спільників

17 осіб заарештували на Сицилії та в США після спільної антимафіозної операції ФБР та італійської поліції.

Про це пише The Guardian.

Ці арешти стали результатом дворічного розслідування проти членів нью-йоркської злочинної родини Гамбіно та її сицилійських спільників, що базуються в провінції Палермо. Сімох чоловіків заарештували на Сицилії та 10 у Нью-Йорку.

Їх звинувачують у причетності до мафії та злочинних асоціацій, а також вимаганні, підпалах і фальсифікаціях на аукціонах, йдеться в заяві італійської поліції.

Прокуратура в Палермо заявила, що розслідування вказало на “міцність теперішніх зв'язків” між нью-йоркськими та сицилійськими мафіозі та “американський інтерес до організаційних справ сицилійської Коза Ностри”.

Гамбіно − одна з п'яти історичних італоамериканських мафіозних сімей Нью-Йорка. Попередні звинувачення проти членів родини включали вбивства, лихварство та незаконне розповсюдження наркотиків.

“Як стверджується, протягом багатьох років обвинувачені вчиняли насильницькі вимагання, напади, підпали, помсту свідкам та інші злочини, намагаючись домінувати в нью-йоркській індустрії транспортування (утилізації відходів) і знесення будівель”, – йдеться в заяві прокурора США Бреона Піса.

Прокуратура США стверджує, що під час одного інциденту двоє підозрюваних скоординували “жорстокий напад з молотком” на співробітника компанії, що займається демонтажем, з яким у них була фінансова суперечка, а потім розповсюдили фотографії нападу іншим працівникам галузі.

Прокурори виявили докази того, що американські мафіозі проходили навчання та отримували вказівки від своїх сицилійських “кузенів” щодо застосування м’якшого та не такого насильницького підходу. Він передбачає вимагання менших сум від жертв, щоб ті з меншою ймовірністю зверталися за допомогою до органів влади.

За даними слідства, сім'ї сицилійської мафії також допомагали американцям у нападах на родичів нью-йоркських рестораторів, які мешкають на Сицилії, примушуючи їх платити “піццо” − гроші на захист, які виплачують мафії.

Слідчі підкреслили, що торгівля наркотиками продовжує бути звичайним діловим зв'язком між злочинними родинами через океан. Одним із перших суддів, який взявся за справу торгівлі наркотиками між нью-йоркськими та сицилійськими мафіозними родинами, був легендарний суддя-антимафіозіст Джованні Фальконе.

У період з 1979 по 1984 рік разом з американськими слідчими Фальконе виявив, як італійсько-американські піцерії та ресторани використовувалися для прикриття імпорту героїну із Сицилії. Сім'ї сицилійської мафії закупили велику кількість морфію у Швейцарії через турецького торговця наркотиками. Потім морфін переправлявся морем або суходолом на Сицилію, де мафія створила в провінції Палермо приховані лабораторії для переробки наркотиків. Далі очищений продукт відправляли до Північної Європи та США.

За даними тодішніх слідчих, 30% героїну, що споживається в США, належало сицилійській мафії.

Після цієї операції Фальконе став ворогом номер один як сицилійської, так і американської мафії. Він був убитий у 1992 році, коли 300 кг тротилу, закладеного під автомагістраллю, утворили 15-метрову вирву на дорозі, яка вбила самого прокурора, а також його дружину та трьох охоронців. Колишній кілер мафії пізніше стверджував, що родина Гамбіно відправила на Сицилію експерта з бомб для навчання бандитів “Коза Ностри” перед убивством.