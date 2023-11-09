Ізраїль вдарив по військових структурах ліванської “Хезболли”

ЦАХАЛ також знищив технологічні засоби, які використовувалися для терору проти Тель-Авіву.

У відповідь на обстріли з Лівану винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по терористичній інфраструктурі військово-політичного ліванського шиїтського руху “Хезболла”.

Про це йдеться у повідомленні ізраїльських військових.

Армія оборони вдарила по військових структурах та постах, на яких діяли терористи, а також низку технологічних засобів, які використовувалися для терору проти Ізраїлю.

Окрім того, нещодавно ЦАХАЛ вразив терористичний осередок у Лівані, який діяв поблизу району Біраніт на півночі Ізраїлю.

Нагадаємо, лідер "Хезболли" Хасан Насралла, ліванський фронт відволік третину ізраїльської армії та половину ВМС Ізраїлю.