Угорщина не зможе перешкодити ЄС виділити для України 50 млрд євро, - єврокомісар

Угорщині не вдасться заблокувати збільшення бюджету ЄС у частині виділення для України понад 50 млрд євро.

Про це заявив єврокомісар із питань фінансів Йоганнес Ган, передає "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

Ган у виступі перед депутатами Європарламенту спростував інформацію, начебто Єврокомісія обговорює розмороження частини коштів для Угорщини в обмін на підтримку бюджетного перегляду ЄС до 2027 року.

Єврокомісар сказав, що "нас не шантажуватимуть" і додав, що Єврокомісія для такого випадку має обхідні шляхи. Вони не потребують підтримки Угорщини.

"Ми можемо знайти рішення, яке стосується лише 26 країн-членів. Можуть бути певні затримки, якщо нам доведеться застосовувати різні заходи. Але, врешті-решт, я впевнений, я переконаний, що нас не зупинити", – сказав Ган.

Нагадаємо, минулого місяця Угорщина запропонувала розділити пакет допомоги Євросоюзу Україні у розмірі 50 мільярдів євро, який планується виділити протягом 2024-2027 років. Мовляв, для України буде достатньо 25 мільярдів євро, а посередині визначеного періоду потрібно буде визначити, коли Київ отримає решту суми.

Згодом на саміті лідерів ЄС Угорщина та Словаччина виступили проти виділення Україні допомоги на 50 млрд євро.

Видання Financial Times написало, що Європейська комісія готується виділити Угорщині мільярди євро з фондів ЄС, які наразі заморожені через проблеми верховенства права. Цей крок міг би забезпечити підтримку Будапешта щодо виділення фінансової допомоги Україні.