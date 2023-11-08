Німеччина заявила, що хоче "ґрунтовно вивчити" звіт Єврокомісії щодо України

Заступниця офіційного представника уряду ФРН відмовилася відповісти, чи підтримує Берлін початок переговорів з Україною у 2023-му.

Уряд Німеччини має "ґрунтовно вивчити" звіт Європейської комісії щодо України.

Про це заявила на брифінгу в Берліні заступниця офіційного представника уряду ФРН Крістіане Гоффман, передає DW.

За словами Гоффман, німецький уряд зробить цей крок перш ніж ухвалювати конкретне рішення щодо запуску переговорів з Україною про її вступ до Європейського Союзу.

Берлін вітає той факт, що Брюссель відзначив прогрес Києва у здійсненні реформ. Та оскільки доповідь Єврокомісії дуже велика, тому її треба спочатку дуже уважно вивчити перед тим, як у грудні лідери країн блоку обговорюватимуть цю тему на саміті ЄС.

Гоффман додала, що канцлер Німеччини Олаф говорив, що бачить Україну в майбутньому "членом великої Європи". Однак на запитання, чи підтримує німецький уряд початок переговорів з нашою державою у 2023-му, заступниця офіційного представника відмовилася відповісти.

Нагадаємо, президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія офіційно рекомендує почати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Фон дер Ляєн зазначила, що Україна робить зусилля на шляху реформ. Наступну оцінку її поступу нададуть у березні 2024.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль офіційно отримав від посла ЄС в Україні Катаріни Матернової звіт Єврокомісії. А Президент Володимир Зеленський сказав, що вже в грудні "ми очікуємо на політичне рішення від Європейської ради".

Єврокомісар із питань розширення і сусідства Олівер Варгеї заявив, що Європейський Союз може прийняти нових членів із чинними договорами і правилами, оскільки розширення та внутрішня реформа ЄС на це не впливають - вони не є взаємно обумовленими процесами.