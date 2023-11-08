У Данії розпочався розгляд першої судової справи про податкове шахрайство “cum-ex”

Справу відкрито проти британця, обвинуваченого в шахрайстві щодо уряду країни на 45,3 мільйона доларів.

У середу вранці в міському суді Копенгагена розпочався перший судовий процес у Данії щодо схеми податкового шахрайства “cum-ex”, пише Reuters.

Справу відкрито проти британця, обвинуваченого в шахрайстві щодо уряду Данії на 45,3 мільйона доларів. Ґюнтер Клар стане першою особою, яку судитимуть із дев’яти громадян Сполучених Штатів і Британії, яких державний прокурор Данії звинуватив у шахрайстві.

“Обвинувачений є головним організатором шахрайства з податком на дивіденди за участю компанії Salgado Capital”, − заявив спеціальний прокурор Державної прокуратури з особливих злочинів Андерс Мьоллманн.

Схема передбачала подання неправомірних заяв до податкових органів Данії на відшкодування податку на основі фіктивних операцій з акціями на мільярди данських крон від імені інвесторів і компаній з усього світу.

Торгова схема “cum-ex” призвела до того, що Данія втратила понад 12,7 мільярда крон. Справу також розслідує влада Німеччини, Бельгії та Великобританії.

Двох інших британців − Санджая Шаха та Ентоні Марка Паттерсона − данська влада також звинуватила у цій справі, але суд над ними відкладено до 8 січня 2024 року.

За даними UK Financial Services, Клар працював у хедж-фонді Санджая Шаха Solo Capital з 2010 до 2012 року.

Нагадаємо, Італія конфіскує 835 мільйонів доларів у Airbnb у справі про несплату податків. Прокурори стверджують, що фірмі не вдалося зібрати податок з орендодавців приблизно на 3,7 мільярда євро.