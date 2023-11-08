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Делегація військових посадовців Китаю приїхала в міноборони РФ

Шойгу хоче обговорити співпрацю із Китаєм. 

Делегація військових посадовців Китаю приїхала в міноборони РФ
Шойгу зустрічає китайського посадовця
Фото: скріншот

Делегація військових топпосадовців Китаю приїхала в російське міністерство оборони, повідомляє Reuters. Для міністра оборони РФ це вже друга зустріч із китайськими чиновниками за 10 днів. 

До цього Шойгу бачився із військовими посадовцями Китаю на зустрічі в Пекіні 30 жовтня. Російський міністр заявив, що Москва і Пекін "не створюють військового блоку", але назвав відносини між ними "прикладом стратегічної взаємодії".

Попри повномасштабну війну, Китай продовжує зв'язки з Росією, включно з контактами на найвищому рівні. Лідер КНР Сі Цзіньпін бачився із президентом РФ у Пекіні, куди Путін приїхав на саміт. 

Крім того, Китай допомагає росіянам із гелікоптерами та безпілотниками. 

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