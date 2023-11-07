Лідер ХАМАС оточений у своєму бункері, - міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант

Де знаходиться цей бункер, міністр не сказав.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант підтвердив, що сили ЦАХАЛу знаходяться в центрі міста Газа, як повідомляллось раніше.

Про це повідомляє Sky News.

Галлант додав, що лідер ХАМАС у Газі Ях'я Сінвар був оточений у бункері, але не сказав, де знаходиться цей бункер.

Також Йоав Галлант запевнив, що Ізраїль не керуватиме Газою після війни, як і ХАМАС.

Міністр оборони Ізраїлю також наголосив, що гуманітарної паузи не буде, доки не повернуть заручників.

Крім того, міністр зауважив що Ізраїль не зацікавлений у війні з бойовиками Хезболли.

Нагадаємо, один з лідерів ХАМАСу Мусса Абу Марзук відмовився визнати, що його бойовики вбивали цивільних осіб в Ізраїлі, стверджуючи, що мішенню були лише призовники. За його словами, “жінок, дітей та цивільних осіб не атакували”. Його твердження різко контрастують із великою кількістю відеодоказів того, як терористи розстрілюють беззбройних дорослих і дітей.