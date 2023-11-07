Ізраїль — Газа: Макрон у дипломатичному шпагаті
Ізраїль — Газа: Макрон у дипломатичному шпагаті
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Від вибуху невідомого предмета загинув помічник Залужного Геннадій Частяков
Від вибуху невідомого предмета загинув помічник Залужного Геннадій Частяков
Сили оборони знищили ще 890 окупантів та 5 ворожих танків, – Генштаб
Сили оборони знищили ще 890 окупантів та 5 ворожих танків, – Генштаб
Залужний захищатиме дисертацію в Одеській юридичній академії
Залужний захищатиме дисертацію в Одеській юридичній академії
Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, – Клименко
Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, – Клименко
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
ГоловнаСвіт

Лідер ХАМАС оточений у своєму бункері, - міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант

Де знаходиться цей бункер, міністр не сказав.

Лідер ХАМАС оточений у своєму бункері, - міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант підтвердив, що сили ЦАХАЛу знаходяться в центрі міста Газа, як повідомляллось раніше.

Про це повідомляє Sky News.

Галлант додав, що лідер ХАМАС у Газі Ях'я Сінвар був оточений у бункері, але не сказав, де знаходиться цей бункер.

Також Йоав Галлант запевнив, що Ізраїль не керуватиме Газою після війни, як і ХАМАС.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Міністр оборони Ізраїлю також наголосив, що гуманітарної паузи не буде, доки не повернуть заручників.

Крім того, міністр зауважив що Ізраїль не зацікавлений у війні з бойовиками Хезболли.

Нагадаємо, один з лідерів ХАМАСу Мусса Абу Марзук відмовився визнати, що його бойовики вбивали цивільних осіб в Ізраїлі, стверджуючи, що мішенню були лише призовники. За його словами, “жінок, дітей та цивільних осіб не атакували”. Його твердження різко контрастують із великою кількістю відеодоказів того, як терористи розстрілюють беззбройних дорослих і дітей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies