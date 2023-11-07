Від вибуху невідомого предмета загинув помічник Залужного Геннадій Частяков
Від вибуху невідомого предмета загинув помічник Залужного Геннадій Частяков
Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
“Богдана” в серії
“Богдана” в серії
Як поділити шкуру недобитого Януковича
Як поділити шкуру недобитого Януковича
Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, – Клименко
Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, – Клименко
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
ГоловнаСвіт

США вийдуть із Договору про звичайні збройні сили у Європі у відповідь на дії Росії

Штати призупинять виконання зобов'язань із 7 грудня.

США вийдуть із Договору про звичайні збройні сили у Європі у відповідь на дії Росії
Джейк Салліван
Фото: ЕРА/UPG

США призупинять виконання зобов'язань у межах Договору про звичайні збройні сили у Європі (ДЗЗСЄ) після рішення Росії про вихід.

Про це йдеться в заяві радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, розміщеній на сайті Білого дому.

Російська Федерація теж вийшла з ДЗЗСЄ сьогодні. За словами Саллівана, поєднання виходу Росії з договору та її повномасштабної війни проти України – ще однієї держави-учасниці ДЗЗСЄ – "докорінно змінило обставини, які були суттєвими для згоди держав-учасниць ДЗЗСЄ".

Сполучені Штати призупинять дію всіх зобов'язань між собою та всіма іншими державами-учасницями, починаючи з 7 грудня.

Салліван додав, що це рішення ухвалили у "тісній консультації та координації з нашими союзниками по НАТО, багато з яких також є державами-учасницями ДЗЗСЄ". 

"Союзники одноголосно поділяють нашу думку про те, що ситуація, коли Сполучені Штати і наші союзники по НАТО продовжують стримуватися у військовому відношенні Договором ДЗЗСЄ, у той час як Росія, чиї збройні сили є найбільшими в Європі, і яка продовжує активно вести агресивну війну проти України, використовуючи ті самі сили, які договір покликаний стримувати, – це було б неприйнятно", - заявив радник. 

Салліван додав, що такий крок США "зміцнить потенціал стримування та оборони Альянсу за рахунок усунення обмежень, що впливають на планування, розгортання сил та навчання".

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, нині російське МЗС заявило, що РФ виходить із Договору про звичайні збройні сили у Європі. Також для Росії втратили силу Будапештський меморандум від 1990 року і Фланговий документ від 1996 року.

Цьогоріч навесні Путін підписав закон про денонсацію Договору про звичайні збройні сили у Європі (ДЗЗСЄ).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies