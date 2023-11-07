США вийдуть із Договору про звичайні збройні сили у Європі у відповідь на дії Росії

США призупинять виконання зобов'язань у межах Договору про звичайні збройні сили у Європі (ДЗЗСЄ) після рішення Росії про вихід.

Про це йдеться в заяві радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, розміщеній на сайті Білого дому.

Російська Федерація теж вийшла з ДЗЗСЄ сьогодні. За словами Саллівана, поєднання виходу Росії з договору та її повномасштабної війни проти України – ще однієї держави-учасниці ДЗЗСЄ – "докорінно змінило обставини, які були суттєвими для згоди держав-учасниць ДЗЗСЄ".

Сполучені Штати призупинять дію всіх зобов'язань між собою та всіма іншими державами-учасницями, починаючи з 7 грудня.

Салліван додав, що це рішення ухвалили у "тісній консультації та координації з нашими союзниками по НАТО, багато з яких також є державами-учасницями ДЗЗСЄ".

"Союзники одноголосно поділяють нашу думку про те, що ситуація, коли Сполучені Штати і наші союзники по НАТО продовжують стримуватися у військовому відношенні Договором ДЗЗСЄ, у той час як Росія, чиї збройні сили є найбільшими в Європі, і яка продовжує активно вести агресивну війну проти України, використовуючи ті самі сили, які договір покликаний стримувати, – це було б неприйнятно", - заявив радник.

Салліван додав, що такий крок США "зміцнить потенціал стримування та оборони Альянсу за рахунок усунення обмежень, що впливають на планування, розгортання сил та навчання".

Нагадаємо, нині російське МЗС заявило, що РФ виходить із Договору про звичайні збройні сили у Європі. Також для Росії втратили силу Будапештський меморандум від 1990 року і Фланговий документ від 1996 року.

Цьогоріч навесні Путін підписав закон про денонсацію Договору про звичайні збройні сили у Європі (ДЗЗСЄ).