У парламенті Туреччини заборонили продукцію Coca Cola і Nestle через підтримку Ізраїлю, − Reuters

Рішення було ухвалено у відповідь на громадський запит.

У закладах громадського харчування на території парламенту Туреччини заборонили продукцію Coca Cola і Nestle через підтримку компаніями Ізраїлю.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву законодавчого органу і джерело.

"Було вирішено, що продукція компаній, що підтримують Ізраїль, не продаватиметься в ресторанах, кафе та чайних на території парламенту", − йдеться у заяві.

Рішення схвалив спікер парламенту Нуман Куртулмус, але у ньому не вказуються назви компаній. Джерело в парламенті повідомило, що “напої Coca-Cola і розчинна кава Nestle були єдиними брендами, виключеними з меню”. Рішення було ухвалено у відповідь на громадський запит.

“Офіс спікера парламенту не залишився байдужим до обурення громадськості й ухвалив рішення прибрати продукцію цих компаній з меню кафе та ресторанів у парламенті”, − зазначив інформатор.

Обидві компанії згадували у повідомленнях у соціальних мережах турецькі активісти, які закликають до бойкоту ізраїльських товарів та західних компаній, які, на їхню думку, підтримують Ізраїль. Уряд Туреччини різко розкритикував ізраїльські бомбардування Сектору Гази та підтримку Заходом Єрусалиму. Сотні тисяч турків вийшли на вулиці на знак протесту проти ізраїльських операцій.

Ізраїль бомбардував Газу після нападу ХАМАСу на південь Ізраїлю місяць тому, коли терористи вбили 1400 цивільних та захопили понад 240 заручників.

Представники охорони здоров'я анклаву заявляють, що внаслідок нападу Ізраїлю загинуло понад 10 тисяч палестинців, зокрема близько 4100 дітей.

Нагадаємо, 4 листопада пресслужба Міністерства закордонних справ Туреччини заявила, що відкликає свого посла з Ізраїлю через бойові дії у Газі. А президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Нетаньягу “більше не той, з ким можна говорити”.

28 жовтня Ізраїль відкликав дипломатів з Туреччини після мітингу, що відбувся в аеропорту Ататюрк, на підтримку Палестини, на якому Ердоган назвав ізраїльську владу «військовими злочинцями».