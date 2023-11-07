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Фонд Сороса анонсував нові проєкти в Україні

На сьогоднішній зустрічі зробили акцент на реконструкції та відновленні інфраструктури, а також на реалізації інвестиційних проєктів.

Фонд Сороса анонсував нові проєкти в Україні
Фото: Офіс президента

Олександр Сорос, новий голова благодійного фонду Open Society Foundations, який був заснований Джорджем Соросом, сьогодні, 7 листопада, приїхав до України. Він розповів, що фонд планує нові проєкти в Україні.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Багато говорили про Україну, відбудову нашої держави, перемогу над Росією, повернення українських дітей, яких викрала росія і проєкт президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA. Я дуже вдячний другу Олександру Соросу за його бачення і впевненість в Україні, в наших людях", – зазначив голова ОП.

На зустрічі також обговорили спільну роботу щодо арешту російських активів та їх подальшу передачу на відбудову України. Єрмак назвав це ключовим завданням.

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"Важливе питання – розвиток української економіки. Ми зробили акцент на реконструкції та відновленні інфраструктури, а також на реалізації інвестиційних проєктів. Також говорили про фронт, про потреби Сил оборони для перемоги. Ми використовуємо всі можливості для посилення ППО.  Дуже важливим є ветеранський рух в Україні та підтримка ветеранських організацій", – розповів Єрмак.

Він подякував друзям-підприємцям за їх бажання допомогти Україні. 

Нагадаємо, Фонд Сороса працює в Україні з 1990 року та продовжує підтримувати українців під час повномасштабної війни проти російської агресії. Колишній директор фонду Сороса в Україні Євген Бистрицький був нагороджений орденом Свободи у 2018 році.

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