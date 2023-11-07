Італія конфіскує 835 мільйонів доларів у Airbnb у справі про несплату податків

Прокурори стверджують, що фірмі не вдалося зібрати податок з орендодавців приблизно на 3,7 мільярда євро.

Італійський суддя ухвалив заарештувати 779,5 млн євро у гіганта короткострокової оренди житла Airbnb через можливе ухилення від сплати податків.

Про це пише BBC.

Прокурори стверджують, що фірмі не вдалося зібрати податок з орендодавців приблизно на 3,7 мільярда євро доходу від оренди. Орендодавці в Італії зобов'язані сплачувати податок у розмірі 21% свого доходу.

В Airbnb заявили, що “здивовані та розчаровані рішенням італійського прокурора”.

Представник Airbnb Крістофер Натлі повідомив, що європейська штаб-квартира компанії ще з червня працює над розв'язанням цього питання з італійською податковою агенцією.

У 2022 році Airbnb оскаржила італійський закон, який вимагає від компанії та інших постачальників короткострокової оренди вираховувати 21% доходу від оренди в орендодавців та виплачувати його податковим органам. Фірма стверджувала, що вимоги Італії щодо оподаткування суперечать принципу свободи Європейського Союзу надавати послуги у блоці із 27 країн.

Пізніше Верховний суд ЄС ухвалив, що Airbnb має дотримуватися вимог.

Останніми роками італійська влада посилила контроль над податковою практикою таких великих компаній, як Airbnb, які працюють у країні з 2008 року. За повідомленнями ЗМІ, італійські прокурори розпочали податкові розслідування проти Netflix та Meta.

У жовтні італійські політики заявили, що планують вжити жорстких заходів щодо орендодавців, які не сплачують податки за короткострокову оренду через такі платформи, як Airbnb. Правляча партія Forza Italia заявила, що країна зробить кроки для запровадження національного ідентифікаційного коду для короткострокової оренди.

“Цей кодекс дозволить виявити доходи тих, хто орендує квартири, не декларуючи їх”, − заявив журналістам лідер політичної сили і заступник прем'єр-міністра Антоніо Таяні.

За оцінками політиків, цей крок може збільшити бюджетні прибутки Італії на 1 мільярд євро.

Нагадаємо, торік у березні, після вторгнення Росії в Україні, Airbnb зупинив роботу в Росії та Білорусі.