Кулеба відправився із візитом до Брюсселя напередодні публікації звіту щодо виконання вимог для вступу в ЄС

Міністр зустрінеться з прем'єром Бельгії та міністеркою закордонних справ, щоб обговорити військову підтримку.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 7-8 листопада перебуватиме із візитом в Брюсселі, де проведе перемовини з комісарами ЄС перед оприлюдненням звіту Єврокомісії про виконання Україною рекомендацій.

Цей звіт має важливе значення задля відкриття переговорів про вступ України до ЄС. Про це йдеться у пресрелізі МЗС.

"Під час візиту до Брюсселя Дмитро Кулеба також проведе переговори із Прем‘єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо та міністеркою закордонних справ Аджою Лабіб, ключовими темами яких стануть подальша військова підтримка України, захист української енергетичної інфраструктури в зимовий період, втілення Формули миру Президента Володимира Зеленського, європейська інтеграція нашої держави", – йдеться у повідомленні.

Дмитро Кулеба також стане почесним гостем на конференції послів Бельгії. Візит до Брюсселя міністр здійснює після поїздки до ПАР – першої для голови МЗС України з 1998 року.

За даними журналіста Радіо Свободи Рікарда Джозвяка, ЄС хоче відкрити Україні та Молдові переговори про вступ у березні 2024.

Цього тижня Єврокомісія має презентувати звіт про виконання Україною вимог на шляху до приєднання до блоку. Звіт відображатиме аналіз успіхів і інших країн, які прагнуть приєднатися до Євросоюзу.