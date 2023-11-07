В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
“Богдана” в серії
“Богдана” в серії
Як поділити шкуру недобитого Януковича
Як поділити шкуру недобитого Януковича
Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, – Клименко
Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, – Клименко
Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Від вибуху невідомого предмета загинув помічник Залужного Геннадій Частяков
Від вибуху невідомого предмета загинув помічник Залужного Геннадій Частяков
ГоловнаСвіт

Кулеба відправився із візитом до Брюсселя напередодні публікації звіту щодо виконання вимог для вступу в ЄС

Міністр зустрінеться з прем'єром Бельгії та міністеркою закордонних справ, щоб обговорити військову підтримку. 

Кулеба відправився із візитом до Брюсселя напередодні публікації звіту щодо виконання вимог для вступу в ЄС
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 7-8 листопада перебуватиме із візитом в Брюсселі, де проведе перемовини з комісарами ЄС перед оприлюдненням звіту Єврокомісії про виконання Україною рекомендацій.

Цей звіт має важливе значення задля відкриття переговорів про вступ України до ЄС. Про це йдеться у пресрелізі МЗС.

"Під час візиту до Брюсселя Дмитро Кулеба також проведе переговори із Прем‘єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо та міністеркою закордонних справ Аджою Лабіб, ключовими темами яких стануть подальша військова підтримка України, захист української енергетичної інфраструктури в зимовий період, втілення Формули миру Президента Володимира Зеленського, європейська інтеграція нашої держави", – йдеться у повідомленні.

Дмитро Кулеба також стане почесним гостем на конференції послів Бельгії. Візит до Брюсселя міністр здійснює після поїздки до ПАР – першої для голови МЗС України з 1998 року. 

За даними журналіста Радіо Свободи Рікарда Джозвяка, ЄС хоче відкрити Україні та Молдові переговори про вступ у березні 2024.

Цього тижня Єврокомісія має презентувати звіт про виконання Україною вимог на шляху до приєднання до блоку. Звіт відображатиме аналіз успіхів і інших країн, які прагнуть приєднатися до Євросоюзу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies